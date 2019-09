"조기총선 또 막혔다" 일주일새 6연속 패배…英총리의 굴욕(종합)

그간 죽기 살기로(do or die) 브렉시트를 강행하겠다고 밝혀온 존슨 총리는 "(야권이) 앞으로 나아가는 길을 선택하는 것을 거절했다"고 하원을 비판했다. 5주간 정회에 돌입하는 의회가 반성의 시간을 보내야한다고도 덧붙였다. 또한 "의회가 내 손을 묶기 위해 아무리 많은 장치를 동원한다하더라도, 나는 국익을 위한 합의를 얻어내기 위해 분투할 것"이라며 "더 이상 브렉시트를 연기하지 않겠다"고 말했다.

