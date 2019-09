세븐일레븐, 아태지역 최고 권위 유통 시상식 '혁신부문' 수상

유통올림픽으로 불리는 ‘아태소매업자대회’는 아태지역 주요 유통업체 관계자들이 유통산업 발전을 위한 국제협력을 추진하고 정보교류 및 네트워크를 구축하는 자리다. 올해는 ‘New Retail, New Consumption, New Dynamics’라는 주제로 아태지역 18개국 3700여명 관계자들이 참석한 가운데 지난 5일부터 7일까지 3일간 진행됐다.

코리아세븐은 IT 기반의 새로운 디지털 유통환경과 미래 편의점을 선도적으로 구축한 공로로 국내 유통업체 중 유일하게 수상했다. 스마트 편의점 ‘세븐일레븐 시그니처’, 자판기형 편의점 ‘세븐일레븐 익스프레스’, 인공지능 결제 로봇 ‘브니’, AI 기반 실시간 소통 메신저 ‘챗봇 브니’를 잇따라 론칭하며 새 유통 패러다임을 제시해 높은 평가를 받았다.

"IT 디지털 유통환경·미래 편의점 구축"