[포토]가정의 달 선물은 롯데백화점 광주점에서~

롯데백화점 광주점 지하 1층 천제명 매장에서는 5월 가정의 달을 앞두고 소중한 분께 선물하기 좋은 홍삼 상품을 '1+1 특가'로 제안하는 행사를 오는 25일부터 26일까지 진행한다고 밝혔다.

단 이틀만 만나볼 수 있는 이번 행사에서는 물 맑고 공기 좋은 소백산 기슭에서 직접 재배한 인삼으로 만든 홍삼농축액부터 홍삼 녹용까지 다양한 상품을 1개 가격으로 2개 구매 가능하다.

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더불어 구매 금액대별로 10% 상당의 롯데 상품권을 증정하는 사은행사도 24일부터 30일까지 만나볼 수 있다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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