고교 방문해 반입금지 물품·바이오패스 안내

수속 지연 예방 및 보안 의식 제고 주력

한국공항공사 김포공항은 수학여행 철을 맞아 서울 강서구 경복비즈니스고등학교를 방문해 '청소년 항공 보안 특별교육'을 실시했다고 20일 밝혔다.

20일 서울 경복비즈니스고등학교에서 한국공항공사 직원이 학생들을 대상으로 청소년 항공보안 특별교육을 진행하고 있다. 한국공항공사 AD 원본보기 아이콘

올해 처음 시행되는 이번 교육은 수학여행 등 단체 이동 시 학생들이 공항 이용 과정에서 겪는 혼선을 줄이기 위해 마련됐다. 김포공항 인근 수학여행 예정 고등학교의 사전 신청을 받아 진행된다.

공항 이용 전 신분 확인과 보안 검색 절차를 미리 안내해 반입금지 물품 소지나 신분증 미소지로 인한 수속 지연을 예방하고 단체승객의 공항 이용 편의를 높이기 위한 조치다.

이번 교육은 공사 직원들이 제작한 교육자료를 활용해 학생들이 자주 소지하는 문구용 칼, 가위, 인화성 스프레이 등 주요 항공기 반입금지 물품의 종류와 최근 개정된 보조배터리 반입 절차 등을 다뤘다.

또한 미성년자 유효신분증인 생년월일 포함 학생증, 30일 이내 발급한 재학증명서 등에 대해 설명했다. 손바닥 정맥을 활용한 신분 확인 서비스인 '바이오패스' 모바일 사전등록 방법도 소개해 신분증 미지참에 따른 탑승 차질을 줄이도록 했다.

공사는 이번 교육을 시작으로 학교 현장 중심의 항공 보안 교육을 확대하고 항공 보안 의식 제고 활동을 지속할 계획이다. 오는 5월6일에는 서울 양천구 대일관광고등학교에서 추가 교육을 실시한다.

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전헌배 김포공항장 직무대리는 "수학여행을 앞둔 학생들이 공항 이용 절차를 미리 이해하고 준비할 수 있도록 학교 현장 중심의 항공 보안 교육을 실시해 안전하고 편리한 공항 이용 문화를 정착해 나가겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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