경찰 조사 받던 20대, 대기 중 호흡 곤란…병원 이송 뒤 숨져
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
이별을 요구한 전 연인을 흉기로 협박한 혐의로 경찰 조사를 받으려던 20대 여성 피의자가 호흡 곤란 증상을 보인 뒤 숨져 경찰이 진상 조사에 나섰다.
광주동부경찰서 전경.
AD
20일 광주 동부경찰서에 따르면 지난 18일 오후 5시 30분께 동부경찰서 피의자 대기실에서 경찰 조사를 앞두고 있던 A(28·여) 씨가 호흡곤란 증상을 보인 뒤 쓰러졌다. A씨는 소방 당국에 의해 인근 대학병원으로 이송됐지만, 사망했다.
A씨는 같은 날 오후 5시께 광주 동구 계림동 한 아파트 지하주차장에서 헤어져 달라고 요구한 전 연인을 찾아가 흉기로 협박한 혐의(특수협박)로 체포돼 경찰 조사를 앞두고 있었다.
지병을 앓고 있던 A씨는 피의자 대기실에서 기다리다 자기 가방에서 약을 꺼내 먹은 것으로 파악됐다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스골드만삭스 220%로 또 올렸다…"코스피 8000 간다,...
AD
경찰은 국립과학수사연구원에 A씨의 시신을 부검 의뢰하는 한편 정확한 사인을 조사 중이다.
호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>