이별을 요구한 전 연인을 흉기로 협박한 혐의로 경찰 조사를 받으려던 20대 여성 피의자가 호흡 곤란 증상을 보인 뒤 숨져 경찰이 진상 조사에 나섰다.

20일 광주 동부경찰서에 따르면 지난 18일 오후 5시 30분께 동부경찰서 피의자 대기실에서 경찰 조사를 앞두고 있던 A(28·여) 씨가 호흡곤란 증상을 보인 뒤 쓰러졌다. A씨는 소방 당국에 의해 인근 대학병원으로 이송됐지만, 사망했다.

A씨는 같은 날 오후 5시께 광주 동구 계림동 한 아파트 지하주차장에서 헤어져 달라고 요구한 전 연인을 찾아가 흉기로 협박한 혐의(특수협박)로 체포돼 경찰 조사를 앞두고 있었다.

지병을 앓고 있던 A씨는 피의자 대기실에서 기다리다 자기 가방에서 약을 꺼내 먹은 것으로 파악됐다.

AD

경찰은 국립과학수사연구원에 A씨의 시신을 부검 의뢰하는 한편 정확한 사인을 조사 중이다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>