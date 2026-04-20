뮤지컬 공연, 골든장학퀴즈, 샌드아트 등 교육 콘텐츠로 흡연 위험성 인식

전남 장성군은 28일까지 아동·청소년 대상 흡연 예방 프로그램을 운영한다고 20일 밝혔다. 교육 효과를 높일 수 있도록, 학생들의 취향을 고려해 ▲뮤지컬 공연 ▲골든장학퀴즈 ▲샌드아트 ▲체험교육 4개 과정으로 구성한 점이 특징이다.

뮤지컬 공연에선 학생들의 눈높이에 맞춘 이야기와 음악, 무대를 갖춰 흡연의 폐해를 알기 쉽게 전달한다. '예'와 '아니오'를 선택하는 'OX(오엑스)퀴즈' 형식으로 진행되는 '골든장학퀴즈'는 건강에 관한 상식을 재미있게 배울 수 있다.

흡연 예방을 주제로 한 '샌드아트'와 폐 기능 측정 등을 통해 흡연의 해로움을 알아볼 수 있는 체험교육도 좋은 반응이 예상된다. 뮤지컬은 장성문화예술회관에서, 다른 프로그램은 학교를 직접 찾아가 운영할 계획이다.

AD

장성군보건소 관계자는 "아동·청소년들이 교육 콘텐츠 참여를 통해 흡연의 위험성을 인식하고, 건강한 생활 습관을 형성해 가기를 바란다"고 말했다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>