출생연도 끝자리 요일제 적용…최대 60만원

광주 동구는 고유가·고물가로 인한 주민 부담을 완화하기 위해 '고유가 피해지원금' 지급을 본격적으로 추진한다고 20일 밝혔다.

광주 동구청사 전경. AD 원본보기 아이콘

이번 지원금은 소득계층에 따라 1인당 15만~60만원을 차등 지급하며, 신속한 지원을 위해 기초생활수급자 및 차상위계층·한부모가족을 대상으로 1차 지급을 우선 실시한다. 기초생활수급자는 60만원, 차상위·한부모가족은 50만원, 소득 하위 70%는 15만원이 지원된다.

1차 지급(기초·차상위·한부모)은 오는 27일부터 다음 달 8일까지, 2차 지급(소득하위 70% 및 1차 미신청자)은 다음 달 18일부터 7월 3일까지 진행된다. 1차 기간에 신청하지 못한 대상자도 2차 기간에 신청할 수 있다.

소득하위 70%대상은 건강보험료 등 세부 선정 기준이 아직 확정되지 않은 상태로, 기준 확정 이후 지급이 진행될 예정이다.

온라인과 방문 신청을 병행한다. 온라인 신청은 카드사 앱 및 홈페이지 등을 통해 신청가능하며, 신용·체크카드 충전 방식으로 지급된다. 참여 카드사는 KB국민카드, 롯데카드, 비씨카드, 삼성카드, 신한카드, 우리카드, 하나카드, NH농협카드, 현대카드 등이며, 카카오뱅크·토스뱅크·케이뱅크 등 인터넷은행과 네이버페이·카카오페이 등 간편결제 서비스도 이용 가능하다. 주소지 관할 동 행정복지센터 방문 신청시에는 선불카드로 지급된다.

신청 초기 혼잡을 방지하기 위해 첫 주에는 출생연도 끝자리 기준 요일제가 적용된다. 1차 지급 기간에는 월(1·6), 화(2·7), 수(3·8), 목(4·9·5·0), 금요일부터 요일제가 해제된다. 2차 지급기간에는 월(1·6), 화(2·7), 수(3·8), 목(4.9), 금(5.0)순 으로 운영되며 토요일부터 해제된다.

또한, 고령자·장애인 등 거동이 불편한 주민을 위해 '찾아가는 신청 서비스'도 운영할 계획이다.

동구는 부구청장을 단장으로 한 전담 TF를 구성하고, 복지정책과가 총괄 운영을 맡아 취약계층 중심의 신속한 지원체계를 구축했다. 동 행정복지센터와 연계한 현장 접수 및 찾아가는 신청 운영 등을 통해 복지 현장과 밀착된 지원을 강화할 방침이다. 기간제 인력 배치와 전담창구 운영을 통해 민원 대응력도 높인다.

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동구 관계자는 "고유가와 물가 상승으로 어려움을 겪는 주민들의 부담을 덜기 위해 신속한 지원체계를 마련했다"며 "현장 중심의 신청 지원과 안내를 강화해 대상자들이 불편 없이 지원받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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