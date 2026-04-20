이스타항공, 7월 '인천-옌타이' 노선 주 14회로 증편

옌타이 3월 평균 탑승률 92%

이스타항공은 7월부터 인천-옌타이 노선을 기존 하루 1회 왕복, 주 7회에서 2회 왕복, 주 14회로 증편 운항한다고 20일 밝혔다.

지난해 9월 19일부터 이스타항공이 국내 항공사 중 단독으로 운항하는 이 노선은 중국인 탑승객 비율이 높고 한국인 여행객 수요도 꾸준히 증가하고 있다.

이스타항공은 수요 증가에 따라 오후편을 추가 편성한다. 또 5월 연휴 기간인 5월 1일부터 5월 5일까지는 하루 왕복 1회를 임시 편성할 예정이다.

옌타이는 중국 산둥반도 북부에 위치한 해안 도시로 '연태고량주'의 산지로 잘 알려져 있다. 주요 기업의 공장 산업 단지가 조성된 경제적 요충지이자 봉래각 등 다양한 관광 명소와 골프 인프라 등으로 매력적인 여행지로 꼽힌다.

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이스타항공 관계자는 "중국 노선은 한국발, 현지발 모두 탑승률이 꾸준하게 증가하는 추세"라며 "빠르게 변화하는 시장 상황에 맞춰 탄력적인 노선 운영을 이어갈 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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