2차 회담 앞두고 기싸움…"합의 불발 시 파괴" vs "참여 동의 안 해"

트럼프 "합의 안되면 모든 발전소·교량 파괴"

이란매체 "美 해상봉쇄 해제 전엔 협상없다"

미국과 이란이 2차 종전 회담을 앞두고 기싸움을 벌이고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 협상단이 곧 파키스탄에 도착한다며, 이란이 합의하지 않으면 주요 인프라를 모두 파괴하겠다고 위협했다. 반면 이란은 2차 종전 회담 참여에 동의하지 않았다며 선을 긋는 모습이다. 오는 21일(현지시간) 휴전 만료를 앞두고 이란 전쟁은 다시 불확실성의 기로에 놓였다.

19일 이란 타스님통신에 따르면 이란은 미국의 해상 봉쇄가 유지되는 한 어떠한 회담도 열리지 않을 것이라며 이란 협상단을 파키스탄으로 파견할지 여부에 대해 아직 결정을 내리지 않았다고 보도했다.

타스님통신은 "이란은 트럼프 대통령의 해상 봉쇄 발표와 최근 메시지 교환에서 계속된 미국과의 과도한 협상 요구 때문에 2차 회담에 아직 합의하지 않았다"고 밝혔다.

그러면서 "이란은 협상에서 미국이 과도한 요구를 하지 않는 것이 회담 지속을 위한 근본 조건이며, 그렇지 않을 경우 이란은 장기적이고 비생산적인 협상으로 시간을 낭비하고 싶지 않다는 점을 분명히 했다"고 부연했다. 이어 "이란 협상팀은 도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 해상 봉쇄 선언이 유지되는 한 협상은 없을 것"이라고 덧붙였다.

이날 오전 트럼프 대통령은 트루스소셜에 "나의 대표단이 파키스탄 이슬라마바드로 가고 있다"면서 "그들은 협상을 위해 내일(20일) 저녁 거기에 있을 것"이라고 밝혔다. 백악관 관계자는 2차 종전 회담 대표단에 JD 밴스 부통령, 스티브 윗코프, 재러드 쿠슈너 등이 참석할 것으로 예상한다고 설명했다.

트럼프 대통령은 "우리는 아주 공정하고 합리적인 제안을 했고 그들이 받아들이기를 바란다"면서 "그렇지 않으면 미국은 이란의 모든 발전소와 교량을 파괴할 것이다"고 위협했다.

트럼프 대통령이 이란의 인프라 파괴를 언급하면서 압박 수위를 다시 끌어올린 것은 휴전이 끝나는 21일 이전 이란과 추가 협상을 진행하겠다는 의지로 해석된다.

이란도 밴스 부통령의 참석을 원하고 있어 협상에 참여할 경우 1차 회담과 마찬가지로 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장이 협상단을 이끌 것으로 예상된다. 다만 이란은 미국이 휴전 협상을 위반했다며 회담 참여가 결정된 것은 아니라고 부인하고 있다.

AD

긴장이 다시 고조되는 분위기에서 2차 회담이 성사되면 파급 효과는 매우 클 것으로 예상되나, 회담이 결렬되면 전투가 재개되고 세계 경제에 심각한 혼란이 초래될 것이라고 뉴욕타임스(NYT)는 지적했다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>