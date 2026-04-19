500여곳 경로당, 건강·돌봄·여가 잇는 스마트 거점

초고령 의성 맞춤형 공약 제시

최유철 국민의힘 의성군수 예비후보가 초고령사회 대응을 위한 핵심 복지 공약으로 '스마트경로당' 구상을 내놓으며 지역 노인복지의 디지털 전환을 본격화하겠다는 청사진을 제시했다.

의성군 전역 500여개 경로당을 단순한 휴식 공간이 아닌 인공지능(AI)과 데이터 기술을 결합한 건강관리·돌봄·여가·교육의 통합 복지거점으로 바꾸겠다는 구상이다.

AI 입은 경로당 최유철, 의성 복지판 흔든다[최유철 의성군수 예비후보 사무실] AD 원본보기 아이콘

최 예비후보는 19일 인공지능 시대 핵심 5대 공약 가운데 네 번째 과제로 '스마트경로당' 조성 계획을 발표하고, "초고령사회에서는 어르신 복지도 더 전통적 방식에 머물러서는 안 된다"며 "의성군이 이미 갖춘 경로당 운영 데이터 기반 위에 AI와 IoT 기술을 접목해 전국을 선도하는 복지 모델을 만들겠다"고 밝혔다.

이번 공약은 의성군이 전국 최초로 구축한 경로당 통합관리시스템을 고도화하는 데 초점이 맞춰졌다. 기존에 축적된 회원 정보와 이용 이력, 지원 데이터 등을 보다 체계적으로 분석해 맞춤형 건강관리 체계를 구축하고, 경로당마다 설치되는 IoT 기반 건강측정 장비를 통해 혈압과 체성분 등 주요 건강지표를 자동 기록·관리하겠다는 것이다.

특히 최 예비후보는 뇌파 기반 치매 위험도 분석 시스템 도입을 핵심축으로 제시했다. 질환이 본격화되기 전 무증상 단계에서 위험 징후를 조기에 예측하고, 보건소와 지역 의료기관을 연계해 고위험군을 지속 관리하는 '의성형 밀착 돌봄 모델'을 구현하겠다는 구상이다. 단순 복지 제공을 넘어 예방 중심의 건강관리 체계를 경로당 현장에 정착시키겠다는 점에서 주목된다.

여기에 디지털 기반 여가·인지훈련 프로그램도 대폭 확대한다. 스마트 테이블을 활용한 기능성 게임과 협동 프로그램으로 어르신들의 사회적 교류를 늘리고, AI 기반 음악 헬스케어 시스템을 접목해 정서 안정과 인지 기능 향상을 동시에 꾀하겠다는 방침이다. 고령층의 일상에 기술을 자연스럽게 녹여내, 치매 예방과 삶의 활력 회복을 함께 도모하겠다는 의도다.

기후 위기에 대응한 실내 운동 환경 구축도 공약에 포함됐다. 미세먼지와 폭염, 한파 등 외부 환경의 영향을 받지 않도록 스크린 기반 파크골프와 가상현실 걷기 운동 시스템을 도입해 어르신들이 보다 안전하고 지속해서 신체활동을 이어갈 수 있도록 지원할 계획이다. 축적된 운동 데이터는 통합관리시스템과 연동해 개인별 건강관리 자료로 활용된다.

또 하나의 축은 모든 경로당을 연결하는 디지털 소통망이다. 최 예비후보는 양방향 화상 시스템을 활용해 복지관에서 운영하는 노래 교실, 체조, 인문학 강의 등을 각 마을 경로당에서 실시간으로 수강할 수 있도록 하겠다고 밝혔다. 디지털 기기 사용에 익숙하지 않은 어르신들을 위해 전담 인력을 배치, 정보 접근성 격차를 줄이겠다는 계획도 함께 내놨다.

최 예비후보는 "의성군의 경로당 통합관리시스템은 이미 전국 최고 수준의 기반을 갖추고 있다"며 "여기에 AI와 IoT를 결합하면 의성은 대한민국 스마트경로당의 표준 모델로 자리매김할 수 있다"고 강조했다.

이어 "프로그램과 기술, 기관 협력이라는 세 축을 바탕으로 어르신 삶의 방식을 바꾸는 혁신적 복지정책을 반드시 완성하겠다"고 말했다.

이번 공약은 초고령사회가 현실화한 농촌지역에서 경로당의 기능을 어떻게 재설계할 것인가에 대한 하나의 방향성을 보여준다는 점에서 의미가 적지 않다.

쉼터를 넘어 건강과 돌봄, 교육과 소통이 집약된 생활밀착형 플랫폼으로 경로당을 전환하겠다는 발상은 지방소멸 위기 속 농촌복지의 해법과도 맞닿아 있다.

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의성이 축적해 온 행정 기반에 기술 혁신이 더해질 수 있을지, 이번 공약의 실현 가능성에 관심이 쏠린다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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