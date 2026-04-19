트럼프 "이스라엘은 위대한 동맹"…다른 동맹엔 비판적 시선

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 전쟁 상황을 언급하며 이스라엘을 강하게 옹호하는 동시에 다른 동맹국들을 겨냥한 비판적 메시지를 내놨다.

트럼프 대통령은 18일(현지시간) 자신의 소셜미디어 '트루스소셜'을 통해 "호불호와 상관없이 이스라엘은 미국의 위대한 동맹"이라고 강조했다. 이어 그는 "이스라엘은 용감하고 대담하며 충성스럽고 현명하다"며 "긴장과 갈등의 순간에 본색을 드러내는 일부 국가들과 달리 치열하게 싸우고 승리할 줄 안다"고 평가했다.

이 같은 발언은 북대서양조약기구(나토)를 비롯한 다른 동맹국들을 향해 지속적으로 비판을 이어온 그의 기존 입장과 맞닿아 있다. 트럼프 대통령은 앞서 이란과의 군사적 긴장 상황과 호르무즈 해협 개방 문제에서 나토가 실질적인 도움을 주지 않았다고 지적하며 탈퇴 가능성까지 언급한 바 있다.

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또한 이란이 해협 봉쇄 해제를 선언한 직후에는 "상황이 거의 마무리되는 시점에 나토로부터 도움이 필요한지 묻는 연락을 받았다"며 "정작 우리가 필요할 때는 아무런 도움이 되지 않았다"고 비판하기도 했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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