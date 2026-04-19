중동전쟁 소비심리 위축·물류비용 증가 등 영향

백화점(115) 외국관광객 특수로 기준치 상회

유통업계의 '봄철 특수'가 중동 전쟁의 여파에 발목을 잡힐 것으로 예상된다.

19일 대한상공회의소가 소매유통업체 500개사를 조사한 2026년 2분기 소매유통업 경기전망지수(RBSI)에 따르면 전망치는 전분기(79)와 유사한 수준인 80을 기록했다. RBSI는 100을 기준으로 그 이상이면 다음 분기 경기를 긍정적으로, 그 미만이면 부정적으로 전망하는 기업이 많다는 의미다.

대한상공회의소 2026년 2분기 소매유통업 경기전망지수(RBSI). 대한상공회의소 AD 원본보기 아이콘

대한상의는 "2분기는 봄철 나들이, 가정의 달, 이사·결혼 수요 등 상승 모멘텀이 있으나, 중동전쟁의 영향이 이러한 내수 진작 요인을 제약하고 있다"고 분석했다. 실제로 금번 조사에서 유가와 환율 상승 등으로 응답 업체의 69.8%가 매입가 및 물류비 상승에 "부담이 크다"고 답했고, "부담 없다"는 응답은 6.4%에 불과했다.

업태별로는 오프라인 업태의 회복세와 온라인의 하락세가 뚜렷하게 엇갈렸다. 백화점(112→115)은 유일하게 기준치(100)를 상회했다. 'K소비재' 열풍과 원화 약세 등으로 인한 외국인 관광객의 급증이 상승 전망세를 견인하고 있다. 또 안정적인 고객층과 주가 상승으로 인한 소비 증가 등도 긍정적으로 작용했다.

편의점(65→85)은 온화한 날씨로 유동 인구가 늘어나면서 도시락 등 간편식과 음료·주류 매출 증가 기대감이 지수에 반영됐다. 다만 타 업종과 비교해 물류비용이 높은 점은 부정적으로 작용했다.

근거리 상권에서 식품을 취급하는 업태인 슈퍼마켓(67→80)은 외식 물가 상승에 따른 집밥 수요 증가라는 호재에 힘입어 상대적으로 높은 반등세를 보였다. 그러나 신선식품을 둘러싸고 대형마트와 편의점 간 경쟁이 치열해지는 상황은 기대감 상승에 부정적으로 작용했다.

대형마트(64→66)는 상대적으로 개선이 주춤했다. 타 오프라인 유통채널과 경쟁이 심화하는 가운데, 소비 패턴 변화와 물가 상승 영향 등으로 필요한 만큼만 조금씩 사는 소량 구매 경향이 심화하고 있는 점이 전망에 부정적 영향을 미친 것으로 해석된다. 또 설 명절 이후의 소비 감소 등도 복합적으로 작용한 것으로 보인다.

온라인쇼핑(82→74)은 유일하게 전망치가 하락했다. 국내 플랫폼과 중국 상거래(알리·테무 등)의 경쟁이 심화하고 있는 가운데 봄철 야외활동 증가로 인한 소비 감소, 중동전쟁 여파로 인한 물류 및 배송비 부담 증가 등이 경기 반등의 제약요인으로 분석됐다.

대한상공회의소 2026년 2분기 소매유통 업태별 경기전망지수(RBSI). 대한상공회의소 원본보기 아이콘

최자영 한국유통학회장은"중동 전쟁 여파로 내수경기와 소비 심리가 위축된 만큼 고유가 부담 완화를 위한 재정 투입, 세재 부담완화 등 정부의 적극적 역할이 중요하다"고 강조했다.

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이희원 대한상의 유통물류진흥원장은 "중동 전쟁 위기 극복을 위한 금번 추경이 전통시장과 유통업계에 소비 증대와 물류비 부담 완화로 연결될 수 있도록 신속하고 집중적인 집행이 중요하다"고 진단했다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



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