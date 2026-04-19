우리은행, 유망 중견기업 35곳에 4600억 지원…생산적 금융 확대

반도체·바이오 등 유망기업 발굴 '라이징 리더스 300' 7기 가동

우리은행은 산업통상부와 함께 중견기업 금융지원 프로그램인 '라이징 리더스 300' 7기 대상 기업 35개사를 최종 선정했다고 19일 밝혔다.

이 프로그램은 우수한 기술력과 성장 잠재력을 갖춘 중견기업을 발굴해 차세대 산업의 핵심 주자로 육성하기 위한 대표적인 생산적 금융 지원 사업이다. 우리은행과 산업부가 2023년부터 공동 추진하고 있다.

이번 7기 선정은 지난 3월 모집공고를 시작으로 산업통상부 산하 4개 기관의 추천과 우리은행의 심사를 거쳐 이뤄졌다. 최종적으로 닥터애그, 자화전자, 실리콘투, 파워맥스 등 총 35개 유망 중견기업이 선정됐다.

우리은행은 선정 기업에 업체당 최대 300억 원의 금융지원을 제공하고, 첫해 기준 최대 1.0%포인트의 금리 우대 혜택을 적용한다. 또한 수출입금융 솔루션, ESG 대응 컨설팅, 디지털 전환 컨설팅 등 다양한 비금융 서비스도 함께 지원할 예정이다.

박화근 우리은행 기업영업전략부장은 "성장 잠재력을 갖춘 중견기업들이 글로벌 시장에서 한 단계 더 도약할 수 있도록 실질적인 금융 혜택을 제공하겠다"며 "앞으로도 생산적 금융 지원을 통해 중견기업의 미래 성장 동력을 확보하고 우리 경제에 활력을 더하는 데 기여하겠다"고 밝혔다.

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한편 우리은행은 라이징 리더스 300 1~6기를 통해 총 190개 기업에 약 1조 8000억 원을 지원해왔다. 이번 7기에서는 약 4600억 원 규모의 지원을 통해 지역 유망기업은 물론 반도체·바이오 등 첨단 전략산업 분야 중견기업의 지속적인 성장을 뒷받침할 계획이다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



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