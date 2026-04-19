대구 동구청은 지난 16일, 신천동 동대구복합환승센터 일대에서 성매매 우려 업소를 대상으로 민관 합동 야간 점검과 홍보 캠페인을 실시했다.

점검은 유흥주점, 단란주점, 노래연습장, 숙박업소 총 66개 업소를 대상으로 진행됐다.

대구 동구는 동대구 복합환승센터 건너 일대에 밀집되어 있는 성매매 우려 업소 66개소를 대상으로 민관 합동 야간점검을 실시했다. AD 원본보기 아이콘

점검에는 성매매 피해 지원 민간단체를 비롯해 동부경찰서, 동부소방서, 대구시, 대구교육청, 동구청 관계자 등 총 26명이 참여했으며, 성매매 방지 게시물 부착 여부, 성매매 및 알선 행위 금지 안내, 청소년 출입 여부, 소방시설 설치 및 관리 기준 준수 여부 등을 집중 점검했다.

AD

김태운 동구청장 권한대행은 "앞으로도 우려 업종 밀집지역을 중심으로 예방 활동을 강화해 '성매매 Zero 동구' 실현에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>