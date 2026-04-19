BNK경남은행, '경남은행 다시 ON 정기예금' 출시

창립 56주년 맞아 신규·기존 고객 모두에게

다시거래 감사 특별금리 0.9% 기본으로 제공



BNK경남은행은 창립 56주년을 맞아 5000억원 한도로 '경남은행 다시 ON 정기예금'을 출시했다고 19일 밝혔다.

경남은행 다시 ON 정기예금은 창립 56주년의 기쁨을 고객들과 함께 나누고자 신규 및 기존 고객 모두에게 '다시거래 감사 특별금리(0.9%)'를 기본으로 제공하고 조건 충족에 따라 우대금리를 더 제공하는 정기예금 상품이다.

우대금리 제공 조건은 △다시거래 감사 특별금리(0.9%)를 비롯해 △가입 전 BNK경남은행 정기적금 보유(0.2%) △가입 전 BNK경남은행 신용카드[휴면카드 제외] 보유(0.1%) △신규자금 우대(0.1%) 등이 있으며 모두 충족 시 최대 1.3%의 우대금리를 받을 수 있다.

이에 따라 기본금리 2.0%에 우대금리 최대 1.3%를 모두 더하면 최고 연 3.3% 금리를 받을 수 있다. (세전)

가입 금액은 최저 100만원 이상부터 최고 50억원까지며 가입 기간은 12개월이다.

가입 좌수는 별도 제한이 없으며 가입은 BNK경남은행 전 영업점과 모바일뱅킹앱(App)ㆍ인터넷뱅킹을 통해 가능하다.

개인고객그룹 최명희 상무는 "BNK경남은행이 오는 5월 22일 창립 56주년을 맞이한다. 창립 56주년의 기쁨을 BNK경남은행 이용 고객들과 함께 나누기 위해 '경남은행 다시 ON 정기예금'을 출시하게 됐다. 앞으로도 BNK경남은행은 고객의 사랑과 성원에 보답하기 위해 더욱 노력하겠다"고 전했다.

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BNK금융그룹은 BNK경남은행의 '경남은행 다시 ON 정기예금'과 함께 BNK부산은행의 '지수연동 정기예금'을 출시했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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