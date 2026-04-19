7~9월 소공연장 릴레이 무대

클래식 전공 3인 이상 단체 지원 가능

서울 서초구가 올 7월부터 9월까지 지역 내 소공연장에서 펼쳐지는 '2026 서초실내악축제' 참가 청년예술인 공연팀을 이달 26일까지 공개 모집한다.

서초실내악축제 모집 포스터. 서초구 제공. AD 원본보기 아이콘

'서초실내악축제'는 국내 유일 음악문화지구로 지정된 '서초음악문화지구'의 문화공간·악기공방 등 음악 인프라를 기반으로 하는 청년예술인 릴레이 실내악 무료 공연 사업이다. 2019년 첫선을 보인 이후 지금까지 총 450회의 공연을 구민에게 선사해왔다.

모집 대상은 19세 이상 39세 이하 클래식 전공자 3인 이상으로 구성된 청년예술인 단체다. 심사를 거쳐 최종 20팀을 선정한다. 지난해 공개모집에서는 2.8대 1의 경쟁률을 기록했다.

공연은 7월 1일부터 8월 27일까지 로데아트센터·서리풀아트홀 등 서초구 곳곳의 소규모 공연장에서 릴레이 형식으로 진행된다. 구 대표 축제 '서리풀뮤직페스티벌' 주간 프로그램에도 실내악축제가 함께 참여한다. 참가 신청과 공연 관람 예약은 서초구청 홈페이지를 통해 할 수 있다. 문의는 문화관광과(02-2155-8311)로 하면 된다.

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구 관계자는 "청년예술인들의 열정적인 실내악 연주가 구민에게 시원한 휴식과 힐링을 선사하길 바란다"며 "앞으로도 청년예술인들이 마음껏 역량을 발휘하고 꿈을 실현할 수 있는 무대를 만들어 나가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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