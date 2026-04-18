박승원 광명시장 예비후보, 본선 행보 본격화

김영준·안성환·양이원영 후보와 간담회 개최

박승원 “광명의 변화 더 크게 완성할 것”

더불어민주당 광명시장 후보로 선출된 박승원 예비후보가 경선 과정에서 경쟁했던 후보들과 손을 맞잡으며 '민주당 원팀(One-Team)' 체제를 공식화했다.

박승원 광명시장 예비후보가 18일 오후 2시 예비후보사무소에서 지난 더불어민주당 광명시장 경선에서 경쟁했던 김영준, 안성환, 양이원영 후보와 간담회를 갖고 원팀 선언에 나섰다. 박승원 예비후보 제공 AD 원본보기 아이콘

박승원 예비후보는 18일 자신의 예비후보 사무소에서 지난 경선에서 함께 뛰었던 김영준, 안성환, 양이원영 후보와 간담회를 가졌다. 이번 간담회는 경선 이후 네 후보가 한자리에 모인 첫 공식 일정으로, 치열했던 당내 경쟁을 뒤로하고 본선 승리와 광명 발전을 위해 결집하자는 취지에서 마련됐다.

이날 간담회에서 박승원 예비후보는 "경선은 치열했지만, 광명을 더 나은 도시로 만들고자 하는 마음과 민주당의 가치만큼은 모두 같다고 생각한다"며 "이제 경쟁은 끝났고, 민주당의 승리와 광명의 미래를 위해 함께 가야 할 시간"이라고 밝혔다.

이어 "이번 원팀 선언은 광명의 미래를 위한 책임 있는 결단"이라며 "뜻을 모아주신 김영준, 안성환, 양이원영 후보께 감사드린다"고 밝혔다. 이어"함께 경선을 치른 후보들의 뜻까지 깊이 새기고, 더 낮은 자세로 본선을 준비하겠다"고 말했다.

박승원 예비후보는 "지금 광명은 중요한 전환기에 있다. 재개발·재건축, 교통혁신, 미래산업 기반 조성, 3기 신도시 등 광명의 다음 4년은 어느 때보다 중요하다"며 "민주당이 하나로 힘을 모을 때 광명의 승리도, 시민의 삶을 지키는 유능한 지방정부도 가능하다"고 강조했다.

이날 참석한 세 후보 역시 민주당의 본선 승리와 이재명 정부 성공을 뒷받침하는 지방정부의 중요성에 공감하며, 박승원 예비후보를 중심으로 힘을 모으겠다는 뜻을 밝혔다.

박승원 예비후보는 앞으로 본선 과정에서 경선에 함께했던 후보들의 공약과 정책도 폭넓게 수렴해, 더 넓고 더 단단한 민주당 원팀 체제로 광명시민에게 다가갈 계획이다.

AD

박승원 예비후보는 "광명의 승리가 곧 민주당의 승리이고, 이재명 정부 성공의 든든한 힘이 될 것"이라며 "시민과 함께 만든 광명의 변화, 이제는 민주당 원팀의 힘으로 더 크게 완성해 나가겠다"고 밝혔다.

광명=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>