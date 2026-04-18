"부산 놀러 왔는데 성추행 당했어요" 중국인 여성 주장에 경찰 조사

"일본 국적 남성에게 성추행"

'웨이보'서 조회수 3000만회 기록

게스트하우스 혼성실 투숙 중 봉변

부산을 찾은 중국인 관광객이 일본 국적 남성에게 성추행당했다고 주장한 글이 중국 온라인상에서 확산하는 가운데 경찰이 수사에 나섰다.

18일 연합뉴스와 부산진경찰서 등에 따르면 전날 중국 사회관계망서비스(SNS) '웨이보'에는 중국인 여성 A씨가 한국에서 성추행당했다는 내용의 글이 올라왔다.

글 작성자 A씨는 해당 게시물에서 최근 부산의 한 게스트하우스에서 숙박하던 중 일본인 남성 B씨로부터 괴롭힘과 모욕을 당했다고 주장했다. 그는 "시끄러운 소리에 잠에서 깼는데 B씨가 침대 머리맡에서 신체 일부를 만지고 있었다"며 "손전등을 비추자 내 몸과 침대, 짐 등에 소변을 본 상태였다"고 당시 상황을 전했다.

A씨가 묵은 객실은 남녀 혼성 6인실이었던 것으로 전해졌다. 또 A씨는 경찰이 사건 접수를 하지 않고 화해를 권유했다는 취지의 주장도 제기했다.

해당 글은 조회 수 3000만 건 이상을 기록하며 온라인상에서 빠르게 확산하는 중이다. A씨의 한국 방문은 처음인 것으로 알려졌다.

경찰은 이 사건 신고를 접수해 수사를 진행 중이다. 지난 15일 오전 5시께 부산진구 한 게스트하우스 객실에서 일본인 B씨가 다른 투숙객의 침대와 짐 등에 소변을 봐 오염시킨 것이 사실로 확인됐다. 경찰은 B씨의 성범죄 성립 여부를 포함해 정확한 사실관계를 조사하고 있다.

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경찰은 이미 한국을 떠난 B씨에 대해 출석을 요구했으며, B씨가 출석 의사를 밝혔다고 전했다. 경찰 관계자는 "신고를 받은 즉시 현장에 출동해 필요한 조치를 진행했다"면서 "현장 오염에 대해 배상 절차를 안내했을 뿐 개인 간 화해를 권유하지도 않았다. 철저히 수사하겠다"고 밝혔다. 경찰은 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 정확한 사건 경위를 파악하고 있다.

김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



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