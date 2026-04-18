2차연도 기술·인프라 성과 동력



실란트 국산화 3차년도 사업↑

눈에 보이지 않지만 구조를 지탱하는 핵심 기술, 실란트로 우주를 붙잡는다.

경남 양산시는 지난 16일부터 17일까지 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 경남센터에서 '우주항공·방산용 실란트 소재 초격차 기술개발과 실증사업'의 2026년도 킥오프(Kick-off) 워크숍을 개최했다.

우주항공 방산용 실란트 사업 워크숍. [사진 제공=양산시] AD 원본보기 아이콘

해당 사업은 양산시를 포함한 11개 기관이 참여해 2024년부터 2028년까지 총사업비 344억원이 투입되는 대규모 프로젝트로, 우주항공 과 방산 분야의 핵심 소재이지만 전량 수입에 의존해 오던 고성능 실란트 소재를 국산화하는 것을 목표로 진행되고 있다.

이날 워크숍에는 경남도와 양산시, 총괄·세부 사업 수행기관 관계자 30여명이 참석해 지난 2차연도의 굵직한 성과를 짚어보고, 올해 3차연도 사업의 성공적인 추진을 위한 세부 로드맵을 확정했다.

세부적으로 2025년(2차연도) 사업을 통해 양산산단혁신지원센터 내에 성능평가 장비 14대를 구축했으며, 6개 수요 기업에 시제품 제작과 기술 지원을 성공적으로 마쳤다. 또 극한 환경을 견디는 부식 방지용 실란트와 저밀도·고부착·다기능 실란트의 시제품 개발에 성공하고, 관련 배합 공정 기술 확립과 물성 검증을 완료하는 등 괄목할 만한 성과를 거뒀다.

이러한 성과를 동력 삼아 올해 3차연도 사업은 실질적인 상용화 기반 조성과 글로벌 경쟁력 확보에 초점을 맞춘다. 우선 양산산단혁신지원센터 내에 사업 전용 공간을 확보하고 성능평가 장비를 추가로 도입해 연구 인프라를 더욱 탄탄하게 다질 계획이다.

이와 함께 지역 기업을 위한 맞춤형 기술·시제품 지원을 지속하는 한편, 영국 판버러 에어쇼 참가를 통해 해외 시장 진출과 선진 기술 교류를 위한 국제적 네트워크 구축에도 적극 나선다. 나아가 기술개발 분야에서도 한층 고도화된 초격차 기술을 확보하는 데 총력을 기울일 계획이다.

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양산시 관계자는 "이번 워크숍을 통해 참여 기관 간의 긴밀한 협력체계를 다시 한번 공고히 하고, 기술개발 과정의 애로사항을 속도감 있게 해결해 나갈 수 있는 기반을 다졌다"며 "성공적인 국산화와 상용화를 통해 양산시가 우주항공과 방산 핵심 소재 산업의 중심지로 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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