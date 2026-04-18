'호르무즈 해협 해상 항행 자유 이니셔티브' 개최



키어 스타머 영국 총리. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

영국과 프랑스가 호르무즈 해협의 영구적 개방을 촉구하면서 해협에서 방어적 국제 임무를 주도하겠다고 밝혔다.

키어 스타머 영국 총리는 17일(현지시간) 파리 엘리제궁에서 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 '호르무즈 해협 해상 항행의 자유 이니셔티브' 화상 회의를 공동 주재했다.

두 정상은 회의를 마친 후 공동 기자회견에서 12개국 이상이 호르무즈 해협 항행의 자유 방어 임무에 참여할 준비가 됐다고 말했다.

이날 회의에는 49개국과 2개 국제기구가 참여해 해협 항행의 자유 확보와 안전 보장 방안 등을 논의했다. 다만 이란 전쟁 당사국인 미국과 이스라엘 등은 불참했다.

회의는 해협 재개를 촉구하기 위해 마련됐으나, 방향이 다소 변경됐다. 회의 직전 이란 외무장관이 레바논 휴전에 발맞춰 휴전 기간 상선에 한해 호르무즈 해협이 완전히 개방된다고 전격 선언하면서다.

스타머 총리와 마크롱 대통령은 기자회견에서 호르무즈 일시 개방을 환영하면서도 이는 영구적이어야 한다면서 국제 임무 계획을 이어갈 것이라고 말했다.

또 회의에서는 중동 전쟁 장기화로 인한 공급망 불안과 글로벌 경제 영향에 대한 인식이 공유됐다.

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스타머 총리는 이날 오전에도 이번 회의의 의의를 "휴전은 영구적이어야 하고 합의가 이뤄져야 하며 해협이 개방돼야 한다는 원칙을 중심으로 한 국가 연합을 구축하도록 돕는 것"이라고 설명했다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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