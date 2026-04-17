조찬걸 대표위원 등 4명 투입

5월 5일까지 예산 집행 전반 정밀 점검

청송군의회가 2025회계연도 결산 검사에 본격 착수하며 군 재정 운영의 투명성과 건전성 확보에 나섰다. 한 해 동안 집행된 예산이 당초 목적에 맞게 쓰였는지, 낭비 요인은 없었는지 촘촘히 점검해 군민 신뢰를 높이겠다는 취지다.

청송군의회, 결산검사 착수 ‘군민 세금’ 집행 전반 들여다본다[사진=청송군의회] AD 원본보기 아이콘

청송군의회는 지난 16일 오전 10시 의회 특별위원회실에서 '2025회계연도 결산 검사 위원' 위촉식을 열고 결산 검사 일정에 돌입했다고 밝혔다.

이날 위촉된 결산 검사 위원은 대표위원인 조찬걸 의원을 포함해 총 4명이다. 위원들은 재무·회계 분야에 전문성과 경험을 두루 갖춘 인사들로 구성돼 예산 집행의 적법성과 타당성, 효율성 전반을 면밀히 살필 예정이다.

결산 검사는 4월 16일부터 5월 5일까지 20일간 의회 특별위원회실에서 진행된다. 검사 위원들은 청송군의 2025년도 예산 집행 전반을 점검한 뒤 문제점과 개선사항을 담은 결산 검사 의견서를 의회에 제출하게 된다.

심상휴 청송군의회 의장은 "결산 검사는 한 해 동안 집행된 예산의 적법성과 타당성을 점검하는 매우 중요한 절차"라며 "군민의 소중한 세금이 올바르게 쓰였는지 세밀하게 살펴 내실 있는 검사가 이뤄질 수 있도록 해달라"고 당부했다.

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대표위원으로 선임된 조찬걸 의원도 "예산이 목적에 맞게 집행됐는지, 불필요한 낭비 요인은 없었는지를 꼼꼼히 점검하겠다"며 "청송군 재정이 더욱 투명하고 건전하게 운영될 수 있도록 책임 있는 자세로 결산 검사에 임하겠다"고 말했다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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