오전까지 최고 30㎜ 비 예상

이번 주말 광주와 전남 지역은 토요일 오전까지 비가 내린 뒤 차차 맑아지겠으며, 낮 기온이 최고 25도까지 오르는 포근한 봄 날씨가 이어질 전망이다.

17일 광주지방기상청에 따르면 내일(18일) 오전까지 광주와 전남 전역에 비가 내리겠다. 예상 강수량은 전남 남해안이 5~30㎜, 광주와 그 밖의 전남 지역은 5~10㎜ 수준이다.

비는 내일 오전부터 차차 그치기 시작해 오후부터는 맑은 하늘을 볼 수 있겠으며, 일요일인 19일은 고기압의 영향으로 하루 종일 쾌청한 날씨가 이어질 것으로 보인다.

기온은 평년(아침 5~10도, 낮 18~22도)보다 높은 수준을 유지하겠다. 내일 아침 최저기온은 12~15도, 낮 최고기온은 19~25도가 되겠으며, 모레인 19일은 낮 기온이 21~25도까지 올라 나들이하기 좋은 완연한 봄 날씨가 예상된다는 것이 기상청 관계자의 설명이다.

다만 해안가와 해상의 안전 사고에는 주의가 필요하다. 내일 새벽까지 전남 남해안에는 순간풍속 초속 15m 안팎의 강한 바람이 불겠고, 남해서부먼바다에서는 물결이 최고 2.5m로 다소 높게 일 전망이다.

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광주지방기상청 관계자는 "토요일 오전까지는 비로 인해 도로가 미끄러운 곳이 있겠으나 오후부터는 날이 개어 야외 활동에 큰 지장이 없겠다"며 "다만 낮과 밤의 기온 차가 벌어지는 만큼 환절기 건강관리에 유의해달라"고 당부했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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