왓슨스 33개 매장·파크앤샵 26개 매장 동시 런칭, 온라인몰 병행 판매

당뇨·암·신장(투석) 환자 대상 정밀영양 특수의료용도 식단형 식품, 홍콩 시장에 첫 선

메디쏠라, 홍콩 현지 파트너 이터블러그룹과 독점유통계약 체결 AD 원본보기 아이콘

푸드케어 기업 메디쏠라(공동대표 이승연·이돈구)가 홍콩 시장에 공식 진출하며, 국내 특수의료용도 식단형 식품의 해외 수출 사례를 새롭게 만들었다.

메디쏠라는 홍콩 현지 파트너 이터블러그룹(Eatabler Group Limited, 대표 캔다스 치우)과 독점 유통 계약을 체결하고, 홍콩 내 왓슨스 33개 매장과 온라인몰, 파크앤샵 26개 매장에서 제품 판매를 시작한다고 18일 밝혔다. 총 59개 오프라인 매장과 주요 온라인 채널을 동시에 확보한 이번 론칭은 메디쏠라의 첫 해외 진출이자, 한국형 임상영양 기반 식단 모델을 아시아 시장에 직접 선보이는 의미 있는 사례다.

메디쏠라는 대학병원 의료진과 임상영양 전문가 협력을 바탕으로 8년 이상 정밀영양 연구개발 역량을 축적해 왔다. 모든 식단은 한국형 지중해식 영양 설계를 기반으로 탄수화물·단백질·지방 비율 5:2:3, 오메가-3와 오메가-6 비율 1:8 이하 등 자체 기준을 적용하고 있다. 또한 생산시설은 HACCP과 FSSC 22000 국제 인증을 취득했다.

이번 홍콩 진출은 단순 수출을 넘어, 국내에서 구축한 임상 기반 정밀영양 모델을 현지 시장에 브랜드 단위로 정착시키는 데 초점을 맞췄다. 기존 특수의료용도식품이 병원이나 제한된 온라인 채널 중심으로 유통됐던 것과 달리, 메디쏠라는 홍콩 주요 리테일 채널을 통해 일반 소비자도 오프라인 매장에서 제품을 직접 접하고 구매할 수 있는 환경을 마련했다. 특히 OEM이나 라벨 변경 방식이 아닌, 브랜드 정체성을 유지한 채 임상 근거와 교육 콘텐츠까지 통합 운영하는 전략을 택했다는 점에서 차별화된다.

유통 전략 역시 주목된다. 왓슨스에서는 건강상담 서비스 HealthQ와 연계한 O2O 모델을 도입해 상담 이후 온라인 주문과 배송으로 이어지는 구조를 구축한다. 초기에는 당뇨 및 암 케어 식단을 중심으로 선보이고, 이후 신장(투석) 케어 식단으로 확장할 계획이다. 파크앤샵에서는 일상 건강관리를 위한 Preventive 라인을 중심으로 운영하면서 일부 특수의료용도식품도 함께 판매한다. 이러한 이중 채널 전략을 통해 케어푸드가 특정 환자군을 넘어 예방·회복·일상 관리까지 포괄하는 식문화로 자리잡을 수 있는지 검증하겠다는 구상이다. 양사는 이번 론칭 이후 판매 성과와 소비자 반응, 채널별 데이터를 종합적으로 분석해 입점 매장 확대도 단계적으로 추진할 예정이다.

이돈구 메디쏠라 대표는 "이번 홍콩 진출은 제품 수출을 넘어, 한국에서 임상과 연구로 검증된 정밀영양 식단 모델을 글로벌 시장에 선보이는 출발점"이라며 "임상영양학 기반으로 개인 건강 상태와 생애주기에 맞춘 솔루션을 제공하는 기업으로서, 핵심 가치를 그대로 전달할 수 있는 해외 진출 구조를 구축했다는 점에서 의미가 크다"고 밝혔다.

김형미 뉴트리션연구소장은 "질병 예방부터 치료 후 회복, 일상 건강관리까지 개인 맞춤형 영양 지원을 제공하는 것이 메디쏠라의 경쟁력"이라며 "홍콩은 소비 반응을 빠르게 확인할 수 있는 아시아 핵심 시장인 만큼, 이번 론칭이 향후 글로벌 확장의 중요한 기준이 될 것"이라고 말했다.

이터블러그룹의 캔다스 치우 대표는 "임상영양 시장이 개인 맞춤형 중심으로 빠르게 발전하는 가운데, 왓슨스와 파크앤샵을 통해 홍콩 소비자에게 메디쏠라의 정밀영양 솔루션을 소개하게 되어 의미가 크다"며 "앞으로도 차별화된 글로벌 브랜드를 지속적으로 발굴해 시장에 선보일 것"이라고 전했다.

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한편 메디쏠라는 4년 연속 퍼스트브랜드 대상을 수상한 케어푸드 브랜드로, 지난해 프리미어파트너스, 삼성벤처투자, 레드뱃지퍼시픽 등이 참여한 130억 원 규모 시리즈A 투자를 유치했다. 회사는 이번 홍콩 진출을 계기로 AI 기반 뉴트리션 솔루션 고도화와 해외 시장 확대에 더욱 속도를 낼 계획이다.

이상현 기자 lshb01@asiae.co.kr



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