코스피, 외국인 매도에 숨고르기…6190선 마감

코스피가 외국인의 순매도세에 밀려 하락 마감했다.

17일 코스피는 전일 대비 34.13포인트(0.55%) 하락한 6191.92에 거래를 마쳤다. 거래량은 6억8021만주로, 거래대금은 22조8306억원으로 잠정 집계됐다.

투자주체별로는 기관과 개인이 각각 1502억원, 1조4459억원 순매수한 반면 외국인은 2조26억원을 순매도했다. 선물시장에서는 기관이 1359억원을 순매도한 반면 외국인과 개인은 각각 758억원, 678억원을 순매수했다. 프로그램매매는 차익거래에서 31억원, 비차익거래에서 1조7102억원의 순매도가 발생했다.

업종별로는 등락이 엇갈렸다. 의료정밀 업종이 2.11% 상승했고 통신 1.78%, 금속 0.77%, 부동산 0.65%, 화학 0.4%, 섬유의류 0.38%, 전기가스 0.29%, 음식료담배 0.11% 등이 올랐다. 반면 종이목재 업종은 2.15% 하락했고 오락문화 －1.45%, 보험 －1.11%, 증권 －1.01%, IT서비스 －1.01%, 비금속 －0.89%, 전기전자 －0.79%, 운송창고 －0.65% 등이 내렸다.

시가총액 상위권 종목들도 등락이 엇갈렸다. 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 0.69%, 2.34% 약세였고 SK스퀘어 －1.16%, 삼성바이오로직스 －0.93%, 한화에어로스페이스 －6.32%, 두산에너빌리티 －2.08%, 삼성생명 －1.74% 등이 내렸다. 반면 현대차는 0.75% 올랐고 LG에너지솔루션 0.48%, 기아 0.82%, HD현대중공업 4.15%, 삼성전기 6.26% 등이 상승했다.

이날 상승 종목 수는 466개사로, 하락 종목 수는 390개사로, 보합권은 50개사로 집계됐다. 2개 종목은 상한가를 기록했다.

코스닥지수는 상승 마감했다. 이날 코스닥지수는 전일 대비 7.07포인트(0.61%) 상승한 1170.04에 거래를 마쳤다. 투자주체별로는 기관, 외국인, 개인 모두가 각각 91억, 36억, 21억원의 순매수세를 보였다.

시가총액 상위권 종목들은 내린 종목이 더 많았다. 알테오젠이 0.95% 빠졌고 레인보우로보틱스 －0.16%, 삼천당제약 －3.86%, 코오롱티슈진 －1.75%, 에이비엘바이오 －1.46%, HLB －1.57%, 리가켐바이오 －0.3%, 펩트론 －1.49% 등이 하락했다. 반면 에코프로와 에코프로비엠은 각각 1.81%, 1.46% 상승했다.

AD

한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 4.3원 오른 1483.5원에 거래되고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>