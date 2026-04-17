도심 속 상시 공연 활성화 기대

보는 공연서 즐기는 문화로 전환

광주광역시 서구는 도심 속 생활공간을 무대로 한 문화공연 '도시 락(樂)'을 본격 추진한다. 이번 사업은 지역 예술인과 시민이 일상 속에서 자연스럽게 만나고 소통하는 열린 문화 플랫폼을 조성하기 위해 마련됐다.

'도시 락'은 단순한 공연 프로그램을 넘어 문화예술인과 주민들이 문화로 만나고 교감하는 '소통의 장'이다. 공연장을 찾지 않아도 공원과 광장, 전망대 등 일상 공간에서 문화를 접할 수 있도록 해 시민의 문화 접근성을 높이고 지역 예술인에게는 지속적인 활동 기반을 제공할 계획이다.

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서구는 도심 전역에서 계절별 테마와 상시 공연을 선보인다. 평일 저녁과 주말 시간대를 활용해 주민 생활 리듬에 맞춘 공연을 선보이고, 버스킹 등 시민 참여형 프로그램을 병행해 보는 공연서 함께 즐기는 문화로 확장해 나갈 예정이다.

또 서창감성조망대, 나눔누리숲 등 다양한 공간을 무대로 활용해 특정 장소에 국한되지 않고 도시 전체를 하나의 공연장으로 활용할 방침이다.

공연 일정과 출연진 등 자세한 내용은 서구청 문화관광 누리집에서 확인할 수 있다.

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김이강 서구청장은 "도시 락은 공연을 보여주는 데 그치지 않고 사람과 사람이 문화로 연결되는 장을 만드는 데 의미가 있다"고 설명했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



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