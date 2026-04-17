경기관광공사가 동남아시아 지역에서 고부가 마이스(MICE) 행사 유치 홍보활동을 펼쳤다.

경기도와 경기관광공사는 지난 14일부터 17일까지 싱가포르와 인도네시아 자카르타에서 열린 해외 신규 유력 마이스 박람회와 마이스 로드쇼에 연이어 참가해 '해외 고부가 마이스 행사 유치' 홍보마케팅 활동을 펼쳤다고 17일 밝혔다.

경기관광공사는 지난 14~15일 이틀간 싱가포르 마리나베이샌즈 엑스포에서 열린 '2026 미팅쇼 아시아퍼시픽(2026 The Meetings Show Asia Pacific)와 16~17일 싱가포르·자카르타 마이스 로드쇼에 잇달아 참가했다.

경기관광공사가 싱가포르와 인도네시아에서 열린 해외 고부가 마이스 유치활동전에 참여했다. 경기관광공사 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도와 경기관광공사는 도내 마이스 민관 협력체인 '경기관광마이스얼라이언스' 소속 고양컨벤션뷰로, 수원컨벤션센터 등 총 5개 기관과 함께 한국관광공사 주관 한국관 내에서 공동 홍보 부스를 운영했다.

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경기도 관계자는 "이번 행사 참가로 경기도가 아시아태평양 마이스 시장에서 독특한 차별점을 지닌 목적지로 인식됐다는 점이 가장 큰 수확"이라며 "앞으로도 해외 바이어와의 접점을 지속적으로 넓히고 경기도만의 차별화된 마이스 콘텐츠로 글로벌 유치 경쟁에서 우위를 확보해 나가겠다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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