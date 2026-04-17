네추럴웨이, 폴메디와 업무협약 체결…"해외시장 진출 확대"

네추럴웨이는 해외시장 진출 확대를 위한 전략적 협력차 폴메디와 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

양사는 건강식품 및 건강기능식품 공동 연구개발, 해외 시장 대응 협력, 제품 개발 요청 발생 시 공동 대응 체계 구축, 네추럴웨이를 폴메디 내부 조직 수준의 협력 파트너로 운영, 수직계열화 기반 통합 운영을 통한 사업 시너지 창출 등을 추진한다. 네추럴웨이는 이번 MOU가 건강기능식품 및 건강지향 식품 시장에서 경쟁력을 한층 더 강화하는데 기여할 것으로 기대하고 있다.

네추럴웨이는 1999년 설립된 건강기능식품 전문 OEM·ODM 기업으로 기능성 원료 개발, 제품 기획, 생산 전반에 걸친 경쟁력을 보유하고 있다. 폴메디는 기초화장품부터 기능성 제품까지 다양한 OEM·ODM 솔루션을 제공하며, 최근엔 인체 건강으로까지 연구 영역을 확장 중이다.

최종헌 네추럴웨이 대표이사는 "국민의 건강한 삶과 환경이 최우선이라는 당사의 경영이념에 부합하는 사업 방향성을 가진 파트너사와의 협력을 통해 네추럴웨이의 사업적 기반이 더욱 공고해질 것"이라며 "제품 개발 및 사업화 속도 향상, 안정적인 생산 및 공급 체계 확보, 중장기적 파트너십 기반 매출 확대 기대 등 다양한 영역에서 사업적 시너지가 창출될 것으로 기대한다"고 말했다.

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한편 네추럴웨이는 해외 시장 확대와 생산 설비 확충을 위해 코스닥 상장을 준비하고 있다. 네추럴웨이는 상장을 통해 확보한 자금을 생산 설비 증설과 신성장 동력 확보에 집중적으로 투입해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화할 계획이다. 네추럴웨이의 주관사는 삼성증권이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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