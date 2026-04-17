국립부경대학교와 미국 어번대학교 몽고메리(Auburn University at Montgomery)가 지난 16일 국제학술교류 MOU를 체결했다.

국립부경대와 미국 어번대 몽고메리(Auburn University at Montgomery)가 16일 국제학술교류 MOU를 체결했다. [사진 제공=국립부경대] AD 원본보기 아이콘

국립부경대 하명신 대외부총장과 어번대 몽고메리캠퍼스 므리날 바르마 수석부총장은 이날 국립부경대 대학본부 회의실에서 양 대학 총장 명의의 MOU 협정서를 교환하고, 교원과 학생 인적 교류, 교육·연구 프로그램 운영 등에 협력하기로 했다.

양 기관은 이번 협약에 따라 연간 5명의 교환학생 교류를 비롯해 학점 인정 단기 프로그램, 인턴십, 복수학위 등 다방면에 걸친 국제교류 프로그램 운영에 협력할 계획이다.

어번대 몽고메리는 현대자동차 등 한국 기업이 밀집한 미국 앨라배마주 몽고메리에 위치해 있으며, 90여개 전공에 5300여명의 학생이 재학 중이다.

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국립부경대는 현재 370여개 기관과 학술교류를 진행하고 있으며, 글로벌혁신대학 신설을 추진하는 가운데 국제 학술교류 기관을 지속적으로 확대해 나가고 있다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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