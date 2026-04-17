통영 동파랑 일대·중진공 본사 등 방문

정부가 경남 지역을 방문해 중동전쟁 장기화에 따른 중소기업과 소상공인의 업종별 애로사항을 점검했다. 경제 불확실성이 확대되는 상황에서 지역경제 현장의 체감 애로를 점검하고 신속한 정책 대응 방안을 마련하기 위해서다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 지난 13일 대전광역시 유성구 충남대에서 열린 충남대학교 창업동아리 대학생 간담회에서 인사말씀을 하고 있다. 중기부 AD 원본보기 아이콘

중소벤처기업부는 한성숙 장관이 17일 통영 동파랑 일대 글로컬 상권을 방문해 지역 상권 활성화 현황을 점검하고 로컬 창업자들과 현장 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이 지역은 1960~1980년대 통영극장으로 활용된 후 30년간 은행으로 쓰이던 낡은 건물을 리모델링해 워케이션(휴가지 원격근무) 공간으로 탈바꿈한 공간이다. 관광객 유입과 함께 인근 상권 매출이 최근 2년간 약 13% 증가하고 있다.

김애니 DDPS 매니저는 '통영 지역상권 사업 추진현황 및 계획'을 발표하고 중동전쟁 장기화 속에서 지역 상권 활성화를 위한 로컬 브랜드 공유 거점 조성과 외국인 관광 수요 대응 지원 방안 등에 대해 논의했다.

중기부는 이같은 현장 의견을 반영해 올해부터 추진 중인 상권활성화 사업을 통해 로컬창업가 육성과 외국인 편의 인프라 확충을 적극적으로 지원할 예정이다.

두 번째 일정으로 중소벤처기업진흥공단 진주 본사를 방문해 중진공 직원들과 정책 간담회를 진행했다.

한 장관은 중동전쟁으로 유동성 위기를 겪는 중소기업을 대상으로 정책자금 특별 만기 연장, 긴급 자금 공급 확대, 추경 예산 신속 집행 등을 강조했다. 특히 수출기업의 물류비 부담 완화를 위해 수출바우처 등 물류 관련 추경예산을 6월까지 90% 이상 집행해 기업이 현장에서 체감할 수 있도록 한다는 방침이다.

다음으로 경상국립대 가좌캠퍼스를 방문해 청년 예비 창업자들과 '모두의 창업 프로젝트' 확산을 위한 간담회를 진행했다. 창업동아리 등 창업에 관심 있는 대학생 100여명이 참석한 가운데 한 장관은 모두의 창업 프로젝트를 소개하고, 창업에 대한 청년들의 다양한 의견을 청취했다.

마지막으로 한 장관은 경남 진주시에 있는 중동 지역 방산 수출기업 케이테크를 방문했다. 해당 기업은 중동 지역으로만 100% 수출하는 방산기업으로, 한 장관은 현장 생산라인을 시찰하며 중동전쟁 장기화에 따른 물류비 급등 및 수출계약 차질 상황을 점검했다.

이어진 현장 간담회에서는 케이테크를 포함한 중동전쟁 영향 6개 기업의 애로사항을 청취하고, 대응 방안을 논의했다. 참석 기업들은 나프타·윤활유 등 원자재 가격 급등에 따른 원가 부담, 원가 상승분의 납품단가 반영 지연, 해상운송 지연에 따른 물류비 상승 등을 주요 애로사항으로 제기했다.

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한성숙 장관은 "물류·운송 정상화와 중동 에너지 생산시설의 완전한 복구까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상된다"며 "중동전쟁의 여파는 당분간 지속될 것"이라고 말했다. 이어 "중기부는 추가경정예산을 통해 중동전쟁 피해기업에 총 4622억원 규모의 추가 지원을 추진하고, 오늘 건의된 현장 애로사항은 범부처 비상 경제 대응체계를 통해 신속히 정책에 반영하겠다"고 덧붙였다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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