도널드 트럼프 미 대통령 사회관계망서비스(SNS) AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 대통령은 16일(현지시간) 이스라엘과 레바논이 이날부터 열흘간의 공식 휴전에 합의했다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 "이들 두 지도자는 양국 간의 평화를 실현하기 위해 동부시간 기준 오후 5시를 기해 공식적으로 10일간의 휴전을 합의했다"며 이같이 말했다.

그러면서 "나는 JD 밴스 부통령과 루비오 국무장관, 합참의장 댄 '레이즌(Razin)' 케인에게 이스라엘 및 레바논과 협력해 지속적인 평화를 달성하도록 지시했다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 곧이어 다른 게시글을 올려 "방금 발표한 성명에 더해 나는 아주 오래 전인 1983년 이후 처음으로 양국 간 의미있는 회담을 위해 네타냐후 총리와 아운 대통령을 백악관으로 초청할 것"이라며 "양측 모두 평화를 바라고 있으며 나는 그것이 빨리 일어날 것으로 믿는다"고 밝혔다.

이스라엘은 미국과 이란이 지난 7일 2주간의 휴전에 합의한 뒤에도 친이란 무장정파 헤즈볼라를 공격했다. 이란이 휴전 합의 위반이라며 강하게 비판하자, 결국 이스라엘과 레바논도 회담을 가졌다.

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이스라엘과 레바논은 1948년 이스라엘 건국 이후 78년간 사실상 전쟁 상태를 이어왔다. 양국 간 고위급 회담이 열린 건 1993년 이후 처음이다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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