2026 FHLBNY 심포지엄 기조연설

이란 전쟁이 인플레 견인

하반기 에너지 가격 안정 전망

중동 분쟁 심화 시 인플레 더 상승

대규모 공급망 충격 가능성도

존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재. 뉴욕(미국)=황윤주 특파원 AD 원본보기 아이콘

존 윌리엄스 뉴욕 연방은행(연은) 총재는 16일(현지시간) 이란 전쟁으로 인한 불확실성이 미국 경제의 최대 리스크로 부상했다며, 분쟁이 심화할 경우 인플레이션 상방 압력과 함께 경제 둔화 가능성도 존재한다고 지적했다.

윌리엄스 총재는 이날 오전 뉴욕 맨해튼에서 열린 '2026 FHLBNY 심포지엄'에서 "현재 경제와 관련해 가장 중요한 주제는 중동 분쟁으로, 상당한 위험과 불확실성을 초래하고 있다"며 이같이 밝혔다.

그는 중동 분쟁이 미국 경제 전반에 대한 불확실성을 증폭시키는 가운데 경제지표는 노동시장과 인플레이션에서 엇갈린 신호를 보인다고 말했다.

윌리엄스 총재는 "향후 몇 분기 동안 관세 영향은 점차 약화할 것으로 예상된다"면서도 "동시에 중동 상황은 에너지 가격을 크게 상승시켜 전체 인플레이션을 끌어올리고 있다"고 말했다.

그러면서 "분쟁이 심화할 경우 중간재 비용과 원자재 가격 상승을 통해 인플레이션을 높이는 동시에 경제 활동을 둔화시키는 대규모 공급 충격으로 이어질 가능성도 있다"고 지적했다.

그는 현재까지 광범위한 공급망 병목 현상은 나타나지 않았지만, 에너지 및 관련 상품 공급에서의 차질이 증가하고 있다고 설명했다. 이런 비용 상승은 연료비뿐 아니라 항공료, 식료품, 비료 및 기타 소비재 가격에도 전가되고 있다고 밝혔다.

전일 연방준비제도(Fed)도 베이지북을 통해 지적한 내용이다. 보고서는 미국 전역에서 "일반적으로 투입 비용 상승이 판매 가격 상승을 상회하면서 기업의 마진 압박이 존재한다"고 지적했다. 특히 뉴욕, 클리블랜드 연은 등은 "일부 기업들은 다양한 비용 상승을 상쇄하기 위해 가격을 인상했다"고 보고했다.

다만 기대 인플레이션은 잘 고정된 상황이다. 최근 단기 기대 인플레이션은 이란 전쟁 이후 상승했지만, 중장기 기대 인플레이션은 연방공개시장위원회(FOMC)의 2% 장기 목표와 일치하는 수준을 유지하고 있다는 게 윌리엄스 총재의 설명이다.

윌리엄스 총재는 "전체 인플레이션은 올해 2.75%~3% 범위에 이를 것"이라며 "관세와 에너지 가격의 영향이 약화함에 따라 2027년에 2% 장기 목표에 도달할 것으로 전망한다"고 말했다.

노동시장에 대해서는 실업은 4.3%로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 채용 감소와 장기 실업 증가 등은 노동시장의 점진적인 둔화를 시사한다고 설명했다. 또한 소비자들의 취업 기대가 하락하고 있다는 점도 향후 고용 여건의 약화를 예고하는 요인으로 지목했다.

그는 경제 전망과 관련해 올해 미국의 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 2~2.5%, 실업률은 4.25~4.5% 범위에서 유지될 것으로 예상했다.

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윌리엄스 총재는 "분명한 한 가지는 최대 고용을 지원하고 인플레이션을 지속해서 2% 목표로 되돌리겠다는 확고한 의지"라며 "향후 통화정책의 경로에 대한 제 판단 역시 전체적인 데이터의 변화, 경제 전망, 그리고 최대 고용과 물가 안정 목표 달성과 관련된 위험의 균형에 기반할 것"이라고 덧붙였다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr



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