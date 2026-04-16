도널드 트럼프 미국 대통령이 예고했던 이스라엘과 레바논 정상 간 접촉이 사실상 성사되지 않은 것으로 보인다.

조셉 아운 레바논 대통령은 16일(현지시간) 성명을 통해 마코 루비오 미 국무장관과 전화 통화를 했다고 밝혔지만, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와의 접촉 여부에 대해서는 언급하지 않은 것으로 알려졌다.

이와 관련해 레바논 방송 LBCI는 아운 대통령이 루비오 장관에게 네타냐후 총리와의 전화 회담을 하지 않겠다는 입장을 최종적으로 전달했다고 보도했다.

또 외신들은 복수의 레바논 당국자를 인용해 아운 대통령이 주미 대사관을 통해 미국 측에 이스라엘 총리와 통화하지 않겠다는 뜻을 전했다고 전했다. 아울러 가까운 시일 내에도 네타냐후 총리와 접촉할 의사가 없다는 입장을 밝힌 것으로 알려졌다.

카타르 알아라비TV에 따르면 루비오 장관은 아운 대통령에게 전화를 걸어 네타냐후 총리와 대화할 것을 설득했지만, 결국 입장을 바꾸지 못한 것으로 전해졌다.

앞서 아운 대통령은 같은 날 성명을 통해 이스라엘과 직접 협상에 나서기 위해서는 우선 휴전이 이뤄져야 한다고 강조한 바 있다.

한편 이스라엘군은 이날도 레바논 남부와 동부 지역을 강하게 공습해 11명이 사망했으며 리타니강을 잇는 유일한 교량이 파괴되기도 했다. 네타냐후 총리는 전날 영상 메시지를 통해 헤즈볼라에 대한 공격을 계속하고 있다며 레바논 남부 보안 구역을 시리아 국경 방향으로 확대하라고 지시했다고 밝혔다.

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트럼프 대통령은 전날 트루스소셜에 이스라엘과 레바논 정상 간 대화가 34년 동안 없었다며, 다음 날 회담이 예정돼 있다는 점을 "멋진 일"이라고 표현했다. 이어 양국 간 긴장을 완화할 여지를 만들기 위한 것이라고 설명했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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