이스라엘과 레바논 정상 간 첫 직접 접촉 가능성이 제기되는 가운데, 이스라엘군이 레바논 남동부 일대를 겨냥해 대규모 공습을 이어갔다.

16일 연합뉴스와 외신 등에 따르면 이날 이스라엘군은 남부 나바티예와 카스미예 지역을 집중 타격했다. 이 공격으로 여성과 어린이를 포함해 최소 11명이 목숨을 잃었고, 수십 명이 부상을 입었다.

특히 리타니 강에 놓인 카스미예 다리가 완전히 파괴된 점이 큰 피해로 꼽힌다. 해당 교량은 이스라엘 국경에서 약 30㎞ 북쪽에 위치하며, 레바논 남부와 다른 지역을 연결하는 마지막 통로로 알려져 있다.

레바논 보안 당국자는 남부와 전국을 연결하던 마지막 다리가 완전히 파괴돼 사실상 복구가 어려운 상황이라고 전했다.

이스라엘은 지난달에도 이 다리를 공습한 바 있으며, 당시 헤즈볼라가 무기와 병력을 이동시키는 경로로 사용하고 있다고 주장했다.

이날 공습은 레바논 동부 지역까지 확대됐다. 베이루트 동쪽 산악 지대인 다르 알바이다르 도로에서는 차량 한 대가 공격을 받아 파괴됐고, 이로 인해 1명이 숨졌다.

공습 직후에는 베이루트와 시리아 다마스쿠스를 잇는 주요 고속도로가 전면 통제됐다. 이 도로 역시 헤즈볼라의 보급로로 의심받아온 곳이다.

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이번 일련의 공습은 미국의 중재 아래 이스라엘과 레바논 정상 간 '3자 전화 회담'이 추진되고 있다는 보도가 이어지는 가운데 발생했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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