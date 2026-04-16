농진청, 액비 기준 0.2%로 완화 추진…"중동발 비료 공급 불안 대응"

수입 화학비료 대체·축분 재활용 확대

농번기 수급 안정 기대

중동발 공급망 불안이 비료 시장으로 확산되는 가운데 농촌진흥청이 가축분뇨 기반 액비 기준 완화를 통해 대응에 나섰다.

농진청은 16일 전문가 회의 결과를 토대로 가축분뇨발효액(액비)의 질소(N)·인산(P)·칼리(K) 합계 기준을 현행 0.3% 이상에서 0.2% 이상으로 낮추는 방안을 마련하고, 비료 전문위원회 상정을 추진한다고 밝혔다.

이번 조정안은 중동전쟁 여파로 국제 원자재 수급 불안과 해상 물류 차질이 이어지면서 국내 비료 공급망 안정 필요성이 커진 데 따른 선제적 조치다. 특히 수입 화학비료 의존도를 일부 완화하고, 액비를 대체재로 활용할 수 있도록 생산 기반을 확대하는 데 초점이 맞춰졌다.

농진청은 기준 완화를 통해 액비 생산업체의 부담을 낮추고 생산 차질을 최소화할 수 있을 것으로 보고 있다. 아울러 기준 합리화로 제품 생산의 연속성이 높아지고, 축산 분뇨의 자원화 처리 물량 확대에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

농진청은 향후 액비 생산 안정 효과와 농번기 공급 기여도, 재활용률 제고 효과 등에 대한 정량 분석도 병행해 정책 완성도를 높일 계획이다.

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농진청 관계자는 "국제 공급망 위기 상황에서 농업 현장의 비료 수급 안정을 최우선으로 고려한 조치"라며 "현장 상황을 지속 점검하고 필요 시 추가적인 제도 개선도 검토하겠다"고 밝혔다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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