與 세종시장 후보에 조상호…국힘 최민호 현 시장과 맞대결

더불어민주당이 6·3 지방선거 세종시장 후보로 조상호 전 세종시 경제부시장을 확정했다.

홍기원 중앙당 선거관리위원회 부위원장은 16일 여의도 당사에서 세종시장 후보 경선 결선 결과를 발표하며 이 같은 내용을 밝혔다.

조 후보는 지난 14일부터 사흘간 진행된 결선 투표에서 이춘희 전 세종시장을 제치고 최종 후보로 선출됐다. 다만 당규에 따라 후보별 득표율은 공개되지 않았다.

조 후보는 이춘희 전 시장 재임 시기인 2019년부터 2021년까지 세종시 경제부시장을 지냈으며, 지난해에는 이재명 정부 국정기획위원으로 활동한 바 있다.

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이번 본선에서는 국민의힘 소속인 최민호 현 세종시장과 맞붙게 된다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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