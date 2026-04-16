'전세사기 수사' 피하려 도주한 검찰수사관, 필리핀서 체포

전세 사기 혐의로 고소가 이어지자 해외로 도피했던 현직 검찰 수사관이 약 6개월 만에 현지에서 검거됐다.

경기 화성동탄경찰서는 16일 사기 혐의로 피소된 서울중앙지검 소속 수사관 A씨를 붙잡았다고 밝혔다.

A씨는 화성 동탄신도시 일대에서 주거용 오피스텔 등 70여채를 보유한 임대인으로, 다수의 임차인에게서 전세 보증금을 받은 뒤 반환하지 않은 혐의를 받고 있다.

임차인들은 계약 만료 이후에도 각각 약 1억원의 보증금을 돌려받지 못했다며 잇따라 고소장을 제출했다. 현재까지 경찰에 접수된 고소는 총 20건으로, 피해 규모는 약 26억원에 이르는 것으로 파악됐다.

A씨는 임차인들로부터 법적 대응을 예고하는 문자메시지를 받은 뒤 피소가 임박했다고 판단해 검찰에 휴직계를 제출하고 지난해 9월27일 필리핀으로 출국했다.

경찰은 A씨를 추적하기 위해 여권을 무효화하고 인터폴 적색수배를 요청하는 한편, 필리핀 코리안 데스크와 공조를 이어왔다.

이 같은 수사 끝에 A씨는 지난 15일 필리핀 세부에 위치한 은신처에서 현지 경찰에 의해 검거됐다.

AD

경찰 관계자는 필리핀 당국과 협의를 거쳐 A씨를 신속히 국내로 강제 송환한 뒤 엄정하게 수사를 진행할 방침이라고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>