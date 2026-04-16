中, 무비자 확대에 관광·소비 '급증'

美 방문객 줄고, 中 30% 늘어

블룸버그 "수년 내 미국 추월"

중국이 수년 내 미국을 제치고 세계 최대 관광 경제국으로 부상할 것이라는 전망이 제기됐다. 미국이 이민 규제 강화와 지정학적 긴장으로 외국인 방문객이 줄어드는 사이, 중국은 무비자 정책 확대와 관광 인프라 투자를 앞세워 빠르게 격차를 좁히고 있다는 분석이다.

중국 베이징 인근 만리장성 구간을 방문한 관광객들. EPA 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

15일(현지시간) 블룸버그 통신은 세계여행관광협회(WTTC)와 여행 플랫폼 체이스 트래블의 최신 데이터를 인용해 중국 관광 산업이 가파른 성장세를 보이고 있다고 보도했다. 자료에 따르면 지난해 중국의 여행·관광 경제 성장률은 9.9%로, 0.9%에 그친 미국을 크게 웃돌았다.

특히 외국인 관광객의 소비 증가가 성장세를 이끈 것으로 분석된다. 지난해 중국을 찾은 외국인 관광객의 지출은 10% 이상 급증한 반면, 같은 기간 미국을 방문한 외국인의 지출은 약 5% 감소했다고 블룸버그는 전했다.

미국은 그동안 디즈니월드와 타임스퀘어 등 대표 관광 명소를 기반으로 세계 최고 관광국의 자리를 지켜왔다. 그러나 최근 강화된 이민 정책과 지정학적 긴장 등의 영향으로 외국인 방문객이 줄어드는 흐름이 나타나고 있다는 분석이다.

실제 미국 국제무역국(ITA)에 따르면 지난해 미국을 방문한 외국인은 약 6800만명으로 전년 대비 5.5% 줄었다. 반면 중국 국가통계국 집계에서는 같은 기간 중국을 방문한 외국인이 3517만명으로 30.5% 늘어 대조적인 흐름을 보였다.

일각에서는 국제 스포츠 이벤트가 변수로 작용할 수 있다는 관측도 나온다. 예컨대 올해 개최되는 FIFA 월드컵이 미국 관광 수요를 자극할 수 있다는 것이다. 동시에 이란 전쟁 등으로 글로벌 여행 수요의 회복세가 흔들릴 가능성이 있다는 우려도 있다.

전문가들은 중국이 무비자 정책 확대와 관광 인프라 투자를 지속할 경우, 2020년대 후반에는 세계 관광 시장의 중심축이 중국으로 이동할 가능성이 크다고 보고 있다.

글로리아 게바라 WTTC 회장은 "미국 관광 시장이 둔화하는 사이 중국은 매우 빠르게 부상하고 있다"며 "현재와 같은 추세가 이어질 경우 3~4년 내 중국이 미국을 추월해 세계 최대 관광 경제국이 될 것"이라고 내다봤다.

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한편 중국은 한국·영국·캐나다 등 약 50개국을 대상으로 최대 30일 무비자 입국을 허용하고 있으며, 지난해 전체 외국인 입국자의 73%가 무비자로 중국을 방문한 것으로 추정된다. 이 같은 무비자 정책 확대를 두고 외국인 관광과 소비가 가져올 경제적 효과를 노린 것이라는 분석이 나온다. 동시에 우호적인 외교 제스처를 통해 영향력을 확대하려는 의도라는 해석도 제기된다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



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