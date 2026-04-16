여당 지도부, 기억식 참석

국힘 지도부, 일정상 불참

더불어민주당은 16일 세월호 참사 12주기를 맞아 희생자를 추모하고 생명안전기본법의 신속한 처리를 약속했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사, 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표 등이 16일 경기도 안산 화랑유원지에서 열린 세월호 참사 12주기 기억식에서 묵념하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표 등은 이날 경기도 안산 화랑유원지에서 열린 '세월호 참사 12주기 기억식'에 참석해 희생자들의 명복을 빌며 유가족과 생존자에게 위로를 전했다.

정 대표는 사회관계망서비스(SNS)에 "해마다 4월 16일이 되면 그날의 처참함이 떠오른다. 아직도 세월호의 진실이 바닥 속에 있다"며 "뒤늦게나마 생명안전기본법 제정을 약속한다"고 적었다.

한 원내대표는 같은 날 국회에서 열린 정책조정회의에서 "생명안전기본법을 최대한 신속히 처리하겠다"고 밝혔고, 한정애 정책위의장도 "생명과 안전이 존중받는 사회로 나아갈 수 있도록 하는 생명안전기본법 제정은 더는 미룰 수 없는 시대적 소명"이라고 강조했다.

현재 국회에 계류 중인 생명안전기본법안은 안전사고로부터 모든 사람이 자신의 생명·신체·재산을 보호받을 수 있는 안전 사회를 건설·확립하는 것을 목적으로 한다. 안전사고의 발생 원인과 국가·지방자치단체에 의한 안전사고 대응의 적정성에 대한 객관적이고 독립적인 조사의 보장 등도 포함돼 있다.

기억식에 참석한 우원식 국회의장은 앞서 이날 SNS에 "생명안전기본법 제정에 사회적 요구가 모이기까지 유가족과 피해자들이 얼마나 많은 고통을 겪었는지 생각하면 정말 속이 상한다. 너무 오래 기다리게 해서 (피해자) 가족들에게도 죄송하고, 뜻을 모아준 시민들에게도 송구한 마음"이라며 행안위에 계류 중인 법안의 조속한 처리를 주문했다.

AD

한편 송언석 원내대표 등 국민의힘 지도부는 이날 기억식에 참석하지 않았다. 대신 같은 날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에 검은 넥타이를 매고 참석하고, 묵념으로 희생자를 추모했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>