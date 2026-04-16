양질의 의료서비스 제공 위해 건강지원사업 확대

검진부터 상담·병원 연계까지 원스톱 서비스

경남 사천시보건소가 지역 주민 건강 증진과 의료 사각지대 해소를 위해 추진한 '찾아가는 무료 검진' 사업이 큰 호응을 얻고 있다.

시보건소는 16일 사천읍보건지소에서 "2026년 마산의료원 닥터 버스 무료검진 사업" 을 실시했다고 밝혔다.

이번 사업은 경상국립대학교 병원 교수진과 마산의료원 의료진이 함께 참여해 의료 취약지역을 직접 찾아가는 이동형 의료서비스다. 주민들에게 전문적인 진료와 검진 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

[사진 제공=사천시] 마산의료원 닥터버스 사진 AD 원본보기 아이콘

이날 검진은 ▲안과(시력·백내장·안압 검사) ▲이비인후과(청력·고막 운동 검사) ▲비뇨의학과(전립선 초음파·배뇨장애 검사) 등 3개 전문과목을 중심으로 진행됐다.

현장에는 주민 100여 명이 참여해 높은 관심을 보였으며, 평소 병원을 찾기 어려운 고령층과 의료 취약계층에 실질적인 도움이 됐다는 평가를 받았다.

검진 결과 이상 소견이 발견된 경우에는 마산의료원을 통해 개별 안내가 이뤄지며, 사천시보건소는 대상자에게 병원 진료 연계와 건강증진 프로그램 안내 등 체계적인 사후관리 서비스도 지원할 계획이다.

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보건소 관계자는 "이번 닥터 버스 운영을 통해 주민들이 무료 검진과 전문 의료상담을 받을 수 있어 질병의 조기 발견과 예방에 큰 도움이 됐다"며 "앞으로도 시민들이 양질의 의료서비스를 지속해서 받을 수 있도록 다양한 건강지원 사업을 확대해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



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