5년간 협약…기관 운영자금 관리

임직원 전용 신용대출 상품 출시

KB국민은행은 자동차손해배상진흥원과 주거래은행 기관 협약을 체결했다고 16일 밝혔다.

서울 영등포구 자동차배상진흥원에서 15일 열린 협약식에서 왼쪽부터 김성완 자배원 부원장과 조충식 KB국민은행 기관영업본부장이 기념촬영을 하고 있다. 국민은행 AD 원본보기 아이콘

서울 영등포구 소재 자배원에서 전날 열린 협약식엔 김성완 자배원 부원장과 조충식 KB국민은행 기관영업본부장을 비롯한 양 기관 관계자들이 참석했다.

자배원은 자동차 사고 피해자 보호와 공정하고 합리적인 손해배상제도 운영을 담당하는 국토교통부 산하 공공기관이다. 손해배상제도 개선과 의료정책 지원, 중증 피해자 지원 등을 수행하고 있다.

협약에 따라 KB국민은행은 5년간 ▲자배원 운영자금 관리 ▲맞춤형 통합자금관리시스템 구축 ▲임직원 전용 신용대출 상품 출시 ▲사회공헌 협력사업 등 기관 맞춤형 서비스를 제공할 예정이다.

김 부원장은 "자배원에 대한 KB국민은행의 관심과 지원에 감사하다"며 "앞으로도 국민의 안전과 권익 보호를 위한 손해배상제도 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.

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조 본부장은 "협약을 바탕으로 기관 운영에 필요한 금융서비스를 안정적으로 지원하고, 다양한 공공기관과의 협업을 통해 고객 중심의 금융 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



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