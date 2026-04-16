경복대학교가 오는 21일 남양주캠퍼스에서 하양목장 양 떼들과 함께하는 양체험 행사를 개최한다. 경복대학교 제공 AD 원본보기 아이콘

경복대학교가 오는 21일 남양주 캠퍼스에서 '하양목장 양 체험 행사'를 개최한다. 이번 행사는 '세상에서 가장 하얀 양'을 직접 만나볼 수 있는 특별한 캠퍼스 이벤트다.

이날 행사는 강원도 홍천 '하양목장'에서 온 실제 양들을 도심 속 캠퍼스에서 구현해 자연과 교감할 수 있는 체험형 프로그램으로 운영된다.

경복대는 이번 행사가 바쁜 학업과 일상에서 지친 학생들에게는 잠시 쉬어갈 수 있는 휴식의 공간을 제공하고, 지역 주민들에게는 캠퍼스를 개방해 함께 즐길 수 있는 열린 문화 프로그램이 될 것으로 기대하고 있다.

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경복대 관계자는 "이번 행사를 통해 캠퍼스를 단순한 교육 공간을 넘어 문화와 체험이 공존하는 열린 플랫폼으로 확장하고, 지역사회와의 소통을 강화하는 계기로 삼을 계획"이라며 "앞으로도 다양한 체험형 콘텐츠를 통해 학생과 지역이 함께하는 캠퍼스 문화를 지속해서 만들어갈 예정"이라고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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