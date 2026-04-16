본예산 대비 10.2% 증가한 2조5857억원 규모

지역화폐 10% 인센티브 등 민생 투자 확대

민생·지역경제 살리기 '집중 투자'

경기 남양주시가 경기 침체 극복과 미래 성장 동력 확보를 위해 올해 첫 추가경정예산안을 편성하며 '자족도시'를 향한 본격적인 행보에 나섰다.

주광덕 남양주시장. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

남양주시는 16일 2026년도 본예산보다 2399억원(10.2%) 늘어난 2조5857억원 규모의 '제1회 추가경정예산안'을 시의회에 제출했다고 밝혔다. 이번 추경은 민생 경제 회복과 사회복지망 확충, 도시 경쟁력 강화를 위한 SOC(사회간접자본) 사업에 초점이 맞춰졌다.

회계별로는 일반회계가 1534억원 증가한 2조2632억원, 특별회계는 865억원 증가한 3225억원으로 각각 편성됐다.

시는 민생경제 회복과 지역상권 활성화를 위해 남양주사랑상품권 10% 인센티브 지원에 109억원을 편성하는 등 관련 분야에 총 124억 원을 추가 투입한다.

사회복지 분야에는 총 586억원을 편성해 노인 기초연금 및 장기요양급여, 결식아동 급식 지원 등 취약계층 보호와 복지안전망을 강화한다.

미래 성장 동력 확보를 위한 도시개발 및 SOC 확충에도 346억원을 편성해 △이패동 자원순환종합단지 조성(58억원) △도시 생활권 계획 수립(12억원) △평내 사능천 친수공간 조성(10억원) 등 도시 경쟁력 강화를 위한 사업을 추진한다.

교통 및 도로 분야에는 215억원을 투입해 시민 이동 편의 향상과 지역 발전 기반 강화를 도모한다.

진접선·별내선 철도 운영 86억원을 비롯해 △다산지금지구 공영주차장 건립 20억원 △화도 녹촌IC 주변 도로 확장 20억원 △진접 중말~철마교차로 도로 확장 10억원 등을 추진할 계획이다.

체육·문화 분야에는 146억원을 반영해 생활체육시설과 문화 인프라 확충에 나서고, 안전 분야에는 97억원을 투입해 도로 안전관리와 시설 개선 등 예방 중심의 안전 체계를 강화할 방침이다.

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이번 제1회 추가경정예산안은 16일부터 27일까지 열리는 제319회 남양주시의회 임시회에서 심의·의결될 예정이다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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