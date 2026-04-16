추경으로 문화예술기관 연수단원 지원 대상 확대

최휘영 문화체육관광부 장관은 16일 오후 대학로 예술가의집에서 청년 예술인들을 만나 청년 일자리 사업에 대한 현장 의견을 듣고 정책 방향을 논의했다. 간담회에는 문학, 시각예술, 연극, 뮤지컬, 무용, 전통예술 등 다양한 분야에서 활동하는 청년 연수단원과 이들을 채용한 예술단체장 등 10여 명이 참석했다.

최 장관과 청년 예술인들은 2026년도 제1회 추가경정예산을 통해 확대되는 '문화예술기관 연수단원 지원' 사업 등에 대한 의견을 나눴다.

문화예술기관 연수단원 지원 사업은 청년 일자리 창출을 위한 사업이다. 만 34세 이하 문화예술 관련 전공자를 대상으로 민간·공립 예술단체에서 근무하며 공연, 연주 등 다양한 현장 경험을 쌓을 수 있도록 돕는다.

최휘영 문화체육관광부 장관. 문화체육관광부 AD 원본보기 아이콘

문체부는 최근 고유가·고물가 등으로 인한 경기 침체로 예술 분야의 고용 불안정이 심화됨에 따라, 청년 일자리를 확대하기 위해 2026년 제1회 추가경정예산 34억 원을 투입해 '문화예술기관 연수단원 사업(실연·창작 분야)'의 지원 대상을 확대한다. 기존 118명에 더해 275명을 추가 지원해 총 393명을 지원할 계획이다.

간담회에서는 연수단원 경험을 바탕으로 창작활동과 예술행정 분야에 진출한 선배 예술인들의 사례와, 올해 신규 단원으로 활동하게 된 청년 및 예술단체장의 계획을 공유하고 청년 예술인 일자리 확대를 위한 다양한 지원 방안을 논의했다.

문체부는 예술 분야 청년 일자리를 확대하고, 예술인과 영세 예술단체·기업의 자생력 확보를 지원하기 위해 이번 추경에서 '문학관 청년인턴십' 7억5000만원, '예술인 생활안정자금 융자' 320억원, '예술산업 금융지원' 300억원, '공연예술 관람 할인권' 41억원, '예술창작 지원' 20억원, '예술활동증명 운영 인력' 7억원 등 총 738억원을 증액했다.

AD

최 장관은 "대외 정세 변화로 경기 위축 우려가 큰 상황에서 가장 먼저 지갑이 닫히는 분야가 문화예술 분야"라며 "이번 추경을 통해 경기 침체에 취약한 청년 예술인과 예술사업체를 대상으로 일자리 지원과 융자 등 금융 지원을 확대했다. 기초예술계 침체가 장기화하지 않도록 선제적으로 대응하겠다"고 밝혔다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>