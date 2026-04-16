멕시코 신임 장관 통화…"韓기업 원유 확보 협조" 요청

브라질 장관 통화도…에너지 공급망 협력 확대 방안 논의

조현 외교부 장관이 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 원유 등 공급망 위기 속 원유와 에너지 확보를 위해 브라질, 멕시코 외교장관과 잇달아 통화했다.

조현 외교부 장관. 외교부 제공 AD 원본보기 아이콘

16일 외교부에 따르면 조 장관은 이날 오전 로베르토 벨라스코 신임 멕시코 외교장관과 전화 통화를 갖고 한국 기업의 원활한 원유 수입량 확보를 위해 중남미 주요 산유국인 멕시코 정부의 협조를 요청했다.

조 장관은 "중동 위기가 글로벌 안보와 경제적 안정에도 영향을 미치고 있어 깊은 우려가 있다"면서 "중동 지역의 평화와 안정이 조속히 회복되길 바란다"고 했다.

아울러 양 장관은 멕시코가 한국의 對중남미 교역·투자 1위국으로서 향후 더 큰 경제협력의 잠재력이 있다는 데 동의했다. 이에 조 장관은 양국 간 자유무역협정(FTA) 협상 재개, 투자보장협정 개정 등 경제협력 강화를 위한 제도적 노력이 조속히 진행될 필요성을 강조했다.

이보다 앞서 조 장관은 전날 오후에도 마우루 비에이라 브라질 외교장관과 통화하며 중동발 공급망 위기에 대응해 에너지 공급망 협력 확대 방안을 논의했다.

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조 장관은 "최근 중동 상황으로 국제 에너지·원자재 공급망 위기가 지속되는 상황에서 원유 등 중동 의존도가 높은 품목의 대체 수급선 확보를 위해 정부가 총력을 기울이고 있다"면서 주요 원유 생산국인 브라질과 에너지 안보 및 공급망 분야에서의 협력이 대폭 확대되기를 기대한다고 했다.

이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



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