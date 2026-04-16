경기 연천군농업기술센터(소장 이원희)는 중동 전쟁 등 국제 정세 불안에 따른 비료 수급 위기를 첨단 핵융합 기술로 극복함과 동시에, 농업 분야 탄소 배출을 획기적으로 줄이는 '저탄소 농업 혁명'에 나선다.

연천군청 전경. 연천군 제공 AD 원본보기 아이콘

연천군은 2025년 한국핵융합에너지연구원 플라즈마기술연구소와 체결한 업무협약의 핵심 사업인 '플라즈마 비료 기술'을 지역 대표 작물인 율무 재배에 적용, 화학비료 대체 및 탄소 저감 효과를 검증하는 실증 사업을 추진한다고 밝혔다.

연천군은 중돈 전쟁 등 지정학적 리스크로 인한 화학비료 가격 폭등과 수급 불안정에 대응하고자, 2025년 플라즈마기술연구소와 체결한 업무협약을 바탕으로 '플라즈마 비료 자급 모델' 실증에 본격 착수한다.

이 기술은 공기 중 질소를 추출해 현장에서 즉시 질소 비료를 제조하는 방식으로, 별도의 수입 원료 없이도 농가에 영양분을 공급할 수 있어 비료 가격 상승에 민감한 율무 농가의 경영비를 획기적으로 절감하고 안정적인 생산 기반을 제공한다.

이번 실증은 연천군농업기술센터의 행정 지원과 연구소의 원천 기술, 그리고 연천군율무연구회의 재배 노하우가 결합이 된 민·관·연 협력 모델로 추진 된다.

단순한 생육 촉진을 넘어 화학비료 제조 및 운송 과정에서 발생하는 탄소 배출을 줄이는 저탄소 농업을 실현하며, 율무를 시작으로 지역 내 주요 작물까지 기술을 확대 보급함으로써 외부 환경에 흔들리지 않는 '연천형 농업 안보 체계'와 첨단 과학 농업의 메카를 구축할 방침이다.

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연천군농업기술센터 이원희 소장은 "플라즈마기술연구소와 협약은 단순한 기술 도입을 넘어 농업 안보와 탄소 중립이라는 시대적 과제를 해결하기 위한 것"이라며, "연천 율무를 시작으로 저탄소 과학 농업의 표준을 만들어 가겠다"고 강조했다.

연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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