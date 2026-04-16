2035 NDC 달성 속도전…신재생 초격차·도심 디지털트윈·지역 실증 인프라 확대

정부가 2035 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성을 위해 내년 기후변화 대응 기술개발 투자 규모를 3조4000억원대로 확대한다. 차세대 태양전지와 소형모듈원전(SMR), 청정수소, 탄소포집활용(CCU) 같은 무탄소 에너지 초격차 기술은 물론, 인공지능(AI) 기반 기후예측과 디지털트윈 재난 대응까지 전방위 기술 투자에 나서는 것이다.

과학기술정보통신부는 16일 이 같은 내용을 담은 '2026년도 기후변화대응 기술개발 시행계획'을 수립했다고 밝혔다. 총 투자 규모는 3조4217억원으로 전년 대비 14.1% 증가했다. 온실가스 감축, 기후변화 적응, 혁신생태계 조성의 3대 전략을 중심으로 원천기술부터 실증·상용화까지 전 주기를 지원하는 것이 핵심이다.

기사의 이해를 돕기 위한 자료 사진. 인천 서구 신인천복합화력발전소 굴뚝의 모습. 연합뉴스 제공 AD 원본보기 아이콘

정부는 올해 All-페로브스카이트 삼중접합 태양전지에서 세계 최고 수준 효율 24.84%를 확보하고, 민간 협력 기반 이산화탄소 실증 플랜트를 구축한 성과를 바탕으로 내년 투자 확대를 본격화했다.

태양전지·SMR·CCU 메가프로젝트…에너지 초격차 승부

온실가스 감축 분야에서는 차세대 태양전지, 민관 협력 SMR 국산화, 한국형 혁신핵융합로 설계 착수 등 기존 에너지원을 대체할 핵심 기술 확보에 집중한다.

대표적으로 초격차 태양전지 개발 신규 사업(50억원), SMR 혁신제조 국산화(156억7000만원), 핵융합 플러그인 프로그램(21억원)이 새로 반영됐다. 여기에 청정수소 원천기술 밸류업, 산업현장 연계 CCU 메가프로젝트(200억원) 등도 포함됐다.

기후변화대응 기술개발 비전 및 전략. 과기정통부 제공 원본보기 아이콘

정부는 이를 통해 기술 확보에 그치지 않고 산업 현장 실증과 국산화, 상용화까지 이어지는 탄소중립 산업 공급망을 구축하겠다는 구상이다.

AI 기후예측·도심 디지털트윈…재난 대응도 고도화

기후변화 적응 분야에서는 AI와 디지털 기술을 활용한 감시·예측·평가 체계 고도화가 핵심이다. 생태계, 산림, 도심, 해양별 맞춤형 재난 대응 기술을 개발하고, 인구 밀집 지역에 특화한 디지털트윈 기반 피해 최소화 기술도 확대한다.

특히 AI 기반 미래기후 원천연구, 국가 기후예측 시스템 고도화, 디지털 기반 피해 최소화 기술 등을 통해 단기 예보부터 중장기 기후 전망 정확도를 높이는 데 집중한다.

혁신생태계 조성 측면에서는 충남 수소터빈시험연구센터, 경북 첨단전자 자원순환 클러스터 등 기업·지자체 주도 실증 인프라를 확대하고, 개발도상국 대상 기후기술 실증 사업도 새로 추진한다.

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과기정통부는 중앙정부와 지방정부, 기업이 함께 참여하는 범정부 협의체를 통해 정책과 사업 성과를 점검하며 과학기술 기반 탄소중립 사회 구현을 가속화할 방침이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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