14일, 부산본점 7층 뷰티·뜨개질·카페 합쳐진 이색 체험 매장 상륙



나만의 작품 만드는 '뜨개질 카페' 앵콜스… 부산 지역 백화점 최초

롯데백화점 부산본점이 단순한 소비 공간을 넘어 고객의 취향과 일상을 섬세하게 큐레이션 하는 차별화된 체험형 콘텐츠 강화에 나선다.

롯데백화점 부산본점은 지난 14일, 부산 지역 백화점 최초로 고객 체험형 복합 콘텐츠 브랜드 '틴트트레이(Tint Tray)'를 7층에 새롭게 선보였다. '틴트트레이'는 각기 다른 고유한 색깔을 가진 4개의 브랜드가 하나의 공간에서 공존하며 시너지를 내는 신개념 라이프스타일 매장이다.

이번 매장의 핵심은 지방 권역에서는 부산본점에서만 만날 수 있는 '앵콜스(뜨개 전문 브랜드)×카페' 결합모델이다. 고객들은 커피 한 잔의 여유와 함께 매장에 머무르며 뜨개질을 즐기고, 자신만의 취향이 담긴 작품을 완성하는 이른바 '슬로우 라이프'를 경험할 수 있다.

특히 이번 오픈은 최근 유통업계 화두인 '초개인화된 맞춤형 경험'에 방점을 찍었다. 매장 내 상주하는 전문가를 통해 본인의 고유한 톤에 최적화된 메이크업 제품(헤비메이크업)을 추천받는 것은 물론, 자신을 더욱 돋보이게 할 뜨개실 컬러까지 제안받는 등 뷰티와 취향을 아우르는 '토탈 스타일링 큐레이션'을 누릴 수 있다. 프라이빗하게 진행되는 퍼스널 컬러 컨설팅(에스이미지컬렉션)은 현장 예약뿐만 아니라 네이버 예약을 통해서도 사전 이용이 가능하다.

오픈을 기념한 파격적인 프로모션도 4월 19일까지 이어진다. ▲'앵콜스'는 구매 고객에게 선착순으로 엽서와 파우치를 증정하며 ▲'헤비메이크업'은 전 품목 10% 할인 혜택을 제공한다. 특히 '퍼스널 컬러 컨설팅'은 오픈 특가를 적용해 베이직 코스(20분) 5만 9000원, 디테일 코스(40분) 9만 9000원이라는 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.

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최윤석 롯데백화점 콘텐츠부문장은 "개개인의 개성과 취향이 삶의 중심이 되는 트렌드에 발맞춰, 고객이 머무는 모든 순간이 영감이 되는 체험형 공간을 기획했다"며 "지역 내 어디서도 경험할 수 없었던 독보적인 콘텐츠를 통해 부산 본점을 가장 앞선 트렌드와 깊이 있는 취향이 교차하는 복합 문화 거점으로 키워나갈 것"이라고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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