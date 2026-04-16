"일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 인류 최초의 '조만장자(Trillionaire)'로 등극할 수 있다."

머스크 CEO가 최대주주로 있는 스페이스X가 기업가치 2조달러 이상을 노리면서 그의 자산가치가 총 1조달러에 달할 것이라는 전망이 나왔다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

블룸버그통신은 15일(현지시간) 스페이스X 상장이 머스크 CEO를 세계 최초의 조만장자로 굳히고 그윈 쇼트웰 사장을 비롯한 오랜 측근들의 개인 재산도 끌어올릴 수 있다고 보도했다.

머스크 CEO의 현재 자산가치는 약 3000억달러 수준으로 평가된다. 이는 테슬라 지분가치와 2018년 받은 주식옵션 가치를 합산한 것이다. 최근 외신 보도에 따르면 머스크 CEO는 스페이스X 지분 약 40%를 보유하고 있다. 스페이스X가 상장 후 2조달러의 시가총액을 달성하게 된다면 그의 지분가치는 약 8000억달러에 달한다. 머스크 CEO의 자산 가치가 총 1조달러를 넘어서게 되는 것이다.

특히 스페이스X의 상장은 머스크 CEO뿐만 아니라 초기 투자자들에게도 엄청난 이득을 가져다줄 전망이다. 블룸버그는 구글 모회사인 알파벳이 스페이스X에 대한 초기 투자로 1000억달러 안팎의 막대한 평가이익을 올릴 것으로 예상된다고 설명했다. 블룸버그는 xAI와의 합병에 따른 희석을 반영할 경우 구글이 스페이스X의 지분을 약 5% 보유하고 있는 것으로 추산했다. 이를 감안하면 알파벳의 지분 가치는 1000억달러 상당이다.

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피치북의 프랑코 그란다 선임 연구원은 "2021년에 투자한 이들은 인생이 바뀔 정도의 수익을 거두게 될 것이고, 그렇지 않더라도 경력을 대표할 만한 투자 성과가 될 것"이라며 "2010년대에 스페이스X 투자 기회를 놓쳤더라도 2021년 이전에 어떻게든 투자했다면 수익이 20배에 이를 가능성이 크다"고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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