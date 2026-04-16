신보, '스타트업 네스트' 19기 모집…140개사 선발

신용보증기금이 유망 스타트업 발굴과 육성을 위해 '스타트업 네스트(Start-up NEST)' 제19기 참여기업 모집에 나선다.

신용보증기금은 16일부터 5월 6일까지 스타트업 네스트 19기 참여기업을 모집한다고 밝혔다. 스타트업 네스트는 액셀러레이팅, 금융지원, 성장지원을 단계별로 연계해 제공하는 신보의 대표 창업 육성 플랫폼이다. 창업기업이 초기 성장 단계에서 필요한 금융·비금융 서비스를 한 번에 지원받을 수 있도록 설계됐다.

이번 19기는 지원 대상을 전 산업 분야로 확대해 보다 다양한 혁신 스타트업을 발굴한다는 점이 특징이다. 지난 18기까지 평균 경쟁률이 6.1대 1에 달할 정도로 관심이 높은 만큼, 선발 범위를 넓혀 유망 기업 유입을 확대하겠다는 구상이다.

운영 방식도 개편됐다. 기존 연 2회 선발 체계에서 연 1회 집중 선발로 전환하고, 액셀러레이팅 기간을 기존 3개월에서 6개월로 늘렸다. 창업 초기 단계부터 보다 밀착된 지원을 통해 실질적인 성장 성과를 유도하겠다는 취지다.

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모집 대상은 혁신성장 분야를 영위하는 창업 3년 이내 기업 또는 예비창업자다. 일반전형을 비롯해 ▲글로컬(지역) ▲딥테크 ▲소셜벤처 ▲넷제로챌린지X 등 총 5개 전형에서 140개사를 선발한다. 선발 기업에는 성장전략 수립, IR 역량 강화, 법률·세무·회계 자문 등 액셀러레이팅 프로그램이 제공된다. 기업별 수요에 맞춰 신용보증과 투자 등 금융지원도 병행하며, 'U-CONNECT 데모데이'를 통해 민간 투자유치 기회도 제공할 예정이다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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