부산시와 기장군이 도시철도 정관선 건설을 위한 협력 체계를 구축한다.

부산시(시장 박형준)는 16일 시청에서 기장군과 '도시철도 정관선 건설사업 기본 협약'을 체결한다고 알렸다.

정관선은 기장군 정관읍 월평리에서 정관신도시를 거쳐 동해선 좌천역까지 연결되는 노선이다. 총연장 12.8㎞에 정거장 13곳, 차량기지 1곳이 들어선다. 총사업비는 4794억원이다.

정관선은 그동안 도시철도 서비스가 제공되지 않았던 기장군의 교통 불편을 해소한다. '부산~양산~울산 광역철도'와 '동해선' 환승을 통해 동부산권 순환철도망을 구축해 부산·양산·울산의 광역 경제권을 형성하고 '15분도시 부산' 생활권역을 연결하는 대중교통 핵심 시설이 될 전망이다.

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협약에 따라 부산시는 사업 전반을 총괄하고 기장군은 사업비 분담과 인허가 지원 등을 맡는다. 양 기관은 실무협의체를 구성해 사업 추진을 협력한다.

시는 올해 타당성 평가와 기본계획 수립을 진행해 2028년 착공, 2032년 개통을 목표로 하고 있다. 박형준 부산시장은 "정관선은 동부산권 교통 불편 해소와 광역생활권 연결의 핵심 인프라"라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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